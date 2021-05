EN VIVO ONLINE: Cómo y dónde ver Athletic Bilbao vs. Real Madrid por internet en streaming y TV

Los de Zidane visitan San Mamés en usu penútima chance de arrebartarle el primer lugar al Atlético de Madrid.

Athletic Club y Real Madrid se miden en la Fecha 37 de LaLiga 2020/21, donde se podría definir al nuevo campeón de España, porque una derrota de Zidane en Bilbao, combinado con un triunfo del Atlético de Madrid ante Osasuna le da el título a los de Simeone.

El triunfo conseguido por los blancos ante el Granada sirvió para ganar confianza, pero todos saben que visitar el Nuevo San Mamés nunca es fácil, por ello los merengues deben salir con todo y a sabiendas de que Toni Kroos no podrá jugar al tener contacto estrecho con una persona positiva de COVID-19. El alemán se une a las bajas de Sergio Ramos, Ferland Mendy, Dani Carvajal y Lucas Vázquez por lesión.

Con todo esto, el partido pinta para ser memorable por lo que está en juego. En Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir este compromiso vital para la liga.

¿CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA JUEGA ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID?

PARTIDO Athletic Club - Real Madrid FECHA Domingo, 16 de mayo ESTADIO Nuevo San Mamés | Bilbao HORARIO 18:30 de España; 11:30 de México y Colombia; 12:30 de Chile y 13:30 de Argentina

¿CÓMO Y DÓNDE VER ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID EN VIVO POR TV?

La transmisión del partido correspondiente a la Jornada 37 de LaLiga pasa por Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar en España. Para Sudamérica, el canal para seguirlo es DIRECTV Sports, mientras que en México está disponible a través de SKY Sports.

ZONA CANAL HORARIO España M. LaLiga 3 (M49 O118)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD 1 (M443 O113)

LaLiga TV Bar 18:30 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG: 13:30, CHI: 12:30, COL: 11:30 México SKY Sports (504-546) 11:30

¿CÓMO VER ONLINE EN STREAMING EN VIVO?

Para ver el Athletic Bilbao vs Real Madrid por internet, están disponbiles las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Blue to Go, DIRECTV Go, Movistar+ y Orange TV. Todas están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smart TV's.