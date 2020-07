EN VIVO ONLINE: cómo ver Chelsea vs Wolves por streaming y TV, por la Premier League

Los de Raúl Jiménez disputan uno de los encuentros más esperados de la jornada.

y disputarán uno de los duelos más esperados de la semana en la Premier League, pues ambas plantillas han tenido buenas actuaciones pese a no estar en los primeros tres puestos de la tabla. El partido es correspondiente a la Jornada 38 de la competición.

Los Blues marchan en el cuarto puesto de la clasificación, con 63 puntos en puestos de UEFA . Por su parte, los de Raúl Jiménez están posicionados en el sexto lugar con 59 puntos aunque no les alcanzará para fase de grupos de Champions sino que para la etapa previa.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Chelsea - Wolves FECHA Domingo 26 de julio del 2020 ESTADIO Stamford Bridge HORARIO 17:00 de (12:00 de , 11:00 de , y 10:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Chelsea: Kepa, Rudiger, Zouma, Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso, James, Mount, Willian, Giroud.

Wolverhampton Wanderers: Rui Patrício; Willy Boly, Conor Coady, Romain Saïss; Matt Doherty, Rúben Neves, João Moutinho, Jonny Castro; Adama Traoré, Raúl Jiménez y Diogo Jota.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stream, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN Play Sur ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.