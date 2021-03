EN VIVO ONLINE: Chelsea vs. Everton, por la Premier League 20/21

El equipo de Carlo Ancelotti visita al Chelsea para intentar mantenerse cerca de los puestos europeos, luego de tres importantes victorias en línea.

Everton se repuso de las derrotas anteriores y se volvió a meter en la parte alta de la tabla, posición que quiere defender ante un equipo que también viene encendido desde que Thomas Tuchel tomó la riendas del equipo.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Mount; Werner.

Everton: Pickford; Holgate, Keane, Godfrey, Digne;Gómez, Allan, Sigurdsson; Iwobi, Richarlison, Calvert-Lewin.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦! 🚨



2️⃣ changes as Allan and Sigurdsson come in for Doucouré and Bernard.



COYB!!! 💪 #CHEEVEpic.twitter.com/v2leJwGaY1