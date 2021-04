EN VIVO ONLINE: Brighton vs. Everton, por la Premier League

El equipo de Carlo Ancelotti visita al Brighton, sabiendo que se avecinan 9 juegos definitivos para lograr su aspiración de conseguir una plaza en competiciones europeas para la próxima temporada.

Everton ha superado su mal momento, tras dos derrotas en la Premier y con muchas ausencias por lesión, como las de James Rodríguez, quien se ha recuperado a plenitud y espera poder dar todo su talento al equipo.

Everton: Olsen; Coleman, Keane, Mina, Digne, Holgate; Gómes, Davies; Sidiguson, James, Richarlison.

🔵 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒! 🔵 Your Everton team to face Crystal Palace... #EVECRY pic.twitter.com/bkm250OZs8

Crystal Palace: Guaita, Ward, Kouyaté, Van Aanholt, Milivojevic, Riedewald, Eze, Ayew, Towsend, Benteke.

COME ON YOU PALACE #CPFC | #EVECRY