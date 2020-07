EN VIVO ONLINE: cómo ver Barcelona vs. Osasuna via streaming, por LaLiga 2019/20

El equipo de Lionel Messi tiene la obligación de sumar los tres puntos para retrasar la consagración de Real Madrid en el campeonato español.

necesita un milagro para remontarle al y salir campeón de La Liga. No obstante, todas las posibilidades del equipo de Quique Setién pasan, necesariamente, por una victoria ante el modesto en el marco de la Jornada 37.

El cuadro catalán ahora mismo cuenta con 79 unidades, cuatro menos que el Real Madrid cuando apenas quedan dos partidos por disputar. Un nuevo tropiezo le daría matemáticamente el título a los de la capital española, que tienen que enfrentar a .

En Goal te ofrecemos todas las opciones para ver el siguiente partido del Real Madrid, que podría marcar el rumbo definitivo de La Liga:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Barcelona - Osasuna -FECHA Jueves 16 de julio del 2020 ESTADIO Camp Nou, Barcelona HORARIO 21:00 de (16:00 de , 15:00 de , y 14:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Vidal, Rakitic, Roberto, Messi, Suárez.

Osasuna: Herrera, Vidal, Navas, David García, Aridane, Lato, Moncayola, Mérida, Barja, Arnáiz, Gallego.

¿CÓMO LLEGAN?

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de Movistar + y Mi Tele en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España Movistar + y Mi Tele Movistar + y Mi Tele Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.