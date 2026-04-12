En vídeo: un golazo marroquí acapara todas las miradas en la Bundesliga

El Stuttgart venció 4-0 al Hamburgo en la 29.ª jornada de la Bundesliga.

Destacó el marroquí Bilal El Khannous.

El mediocampista marcó el cuarto tanto en el 86’ con un disparo desde la frontal del área.

El Stuttgart suma 56 puntos y es tercero.

El Hamburgo se queda con 31 puntos en el duodécimo lugar.

Esta temporada, el centrocampista ha jugado 38 partidos con el Stuttgart en todas las competiciones, ha marcado 9 goles y ha dado 6 asistencias.

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