En vídeo... Ryan Sharqi desata la polémica con una extraña imagen frente al Liverpool

El enfrentamiento entre el Manchester City y el Liverpool en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa fue escenario de una jugada excepcional protagonizada por el joven francés Ryan Sharqi, que suscitó una gran polémica a pesar de la abultada victoria de los locales.

El Manchester City logró una victoria aplastante sobre el Liverpool por 4-0, en el partido disputado el sábado por la noche en el Etihad Stadium, asegurándose así su pase a las semifinales de la competición.

Ryan Sharqi, de 22 años, formó parte del once inicial de su equipo, antes de que el cuerpo técnico decidiera sustituirlo en el minuto 71 por Tijani Reinders.

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Minutos después de su salida, Ryan Sharqi intercambió la camiseta con su compatriota Hugo Ekitike, jugador del Liverpool, que también abandonó el terreno de juego en el minuto 68.

Pero la escena más extraña se produjo más tarde, cuando las cámaras captaron a Sharqi sentado en el banquillo con la camiseta de Ekitike, junto al portero del City Gianluigi Donnarumma, en una imagen poco habitual en los partidos oficiales.

Rápidamente intervino un miembro del cuerpo técnico, advirtiendo al jugador de que debía quitarse la camiseta de inmediato, a lo que Sharqi respondió al instante, quitándose la camiseta y mostrando signos de disculpa, levantando la mano en un claro gesto de perdón hacia el cuerpo técnico y sus compañeros.

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