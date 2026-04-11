João Neves, centrocampista del PSG, sorprendió al no incluir a Cristiano Ronaldo entre los mejores de la Liga Saudí ni de la selección portuguesa.

Al preguntarle por los mejores jugadores de varias ligas, incluida la saudí, y de la selección portuguesa, omitió a su capitán en todas sus respuestas.

En Arabia Saudí escogió a su compatriota João Félix, del Al-Nassr, al que definió como «un mago».

Al ser consultado sobre el mejor de la selección, respondió: «Es difícil, pues he elegido a portugueses en la Premier y la Serie A, pero me elegiría a mí mismo».

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Por su parte, el centrocampista del París Saint-Germain, el argentino Lionel Messi, capitán del Inter de Miami y eterno rival de Ronaldo, eligió al mejor jugador de la liga estadounidense.

Neves comparte selección con Ronaldo y João Félix desde octubre de 2023, tras sus actuaciones con el Benfica.