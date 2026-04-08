Hussein Abdul Ghani, leyenda del Al-Ahli, criticó con dureza al árbitro del partido contra el Al-Fayha en la Liga Roshen de Arabia Saudí, y acusó al equipo de sufrir una injusticia.

El miércoles, en la jornada 29 de la Liga Roshen, Al-Ahli empató 1-1 con Al-Fayha en el estadio de Al-Majma'a.

El encuentro estuvo marcado por varias decisiones arbitrales polémicas, que llevaron al Al-Ahli a emitir un comunicado exigiendo la publicación de las conversaciones entre el árbitro y el VAR.

Abdul Ghani declaró al programa «Nadina»: «Lo que le ha pasado al Al-Ahli es una catástrofe. El equipo está preparado desde el inicio de la temporada y está rindiendo a un gran nivel, y luego le privas de su derecho a competir, ya sea de forma intencionada o no».

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Y añadió: «Culpo a la directiva del Al Ahly por no solicitar árbitros extranjeros para arbitrar el partido a costa del club, porque el equipo disputa partidos que son como finales, por lo que el árbitro debe estar a la altura de la responsabilidad».

Y añadió: «Al Al Ahly le han robado el partido; ha sufrido muchos errores esta temporada, lo que presiona a los jugadores y les hace sentir que no se respetan sus derechos».

Concluyó: «Al Al-Ahli le robaron el partido; quizá no jugó bien, pero le negaron dos penaltis: el primero se puede discutir, el segundo no».

El empate deja al Al-Ahli a cuatro puntos del líder, Al-Nasr, que tiene un partido menos, y a dos del segundo, Al-Hilal.