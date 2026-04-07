El Arsenal inglés se llevó una emocionante victoria por 1-0 en el campo del Sporting de Lisboa portugués, este martes por la tarde, en el partido disputado en el estadio José Alvalade, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El único gol del Arsenal lo marcó Kai Havertz en el minuto 90.

El partido de vuelta se disputará en el Emirates Stadium el miércoles 15 de abril, para decidir quién se clasifica para las semifinales, donde se enfrentará al ganador del duelo español que enfrentará al Barcelona y al Atlético de Madrid.

El Sporting de Lisboa fue el mejor equipo en los primeros minutos del partido y estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 6, con un potente disparo de Araújo desde dentro del área que se estrelló en el larguero.

La respuesta del Arsenal no se hizo esperar y llegó a través de su arma favorita esta temporada, cuando Madueke ejecutó un córner engañoso en el minuto 15, lanzando un balón directo hacia la portería que también se estrelló en el larguero.

Con el Arsenal dominando la posesión, estuvo a punto de materializar su dominio en el minuto 64, tras abrir el marcador con un disparo desde el borde del área de Zubimendi que se coló en la red, pero el gol fue anulado tras consultar el VAR, que mostró que Gioceres estaba en fuera de juego en la jugada previa.

El Arsenal logró marcar el gol de la victoria en el segundo minuto del tiempo de descuento, después de que Martinelli realizara un pase mágico dentro del área a Havertz, quien se quedó solo ante el portero del Sporting y remató a la red, poniendo fin al encuentro con la victoria del equipo londinense (1-0).























