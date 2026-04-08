En vídeo: experto arbitral zanja la polémica sobre el penalti decisivo del Al-Ahli ante el Al-Fayha

Un experto arbitral ha zanjado la polémica sobre el penalti decisivo no pitado a favor del Al-Ahli ante el Al-Fayha en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ahli igualó 1-1 con el Al-Fayha este miércoles en Al-Majma'a, en la jornada 29 de la Liga Roshen.

En el minuto 8 del descuento, el balón golpeó la mano de Villanueva, defensa del Al-Fayha, dentro del área, mientras su compañero Chris Smalling intentaba despejar.

Los jugadores del Al-Ahli pidieron penalti; el árbitro lo rechazó, revisó el VAR y confirmó su decisión, lo que generó indignación.

El experto arbitral egipcio Mohamed Kamal Risha confirmó la corrección de la decisión, al asegurar que el contacto con la mano no fue intencionado tras el rebote del balón de un compañero.

Risha declaró al diario saudí «Al-Riyadiah»: «En el tiempo de descuento del partido entre Al-Fayha y Al-Ahli, el árbitro tomó la decisión correcta al rechazar el penalti a favor de Al-Ahli. Fue un toque de mano involuntario tras el rebote del balón de un compañero».

El empate dejó al Al-Ahli con 66 puntos, segundo provisionalmente, a cuatro del Al-Nassr, que tiene un partido menos.