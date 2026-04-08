En vídeo: Al-Nusairi comenta su doblete en Neom y promete a la afición del Al-Ittihad

El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, habló tras marcar dos goles al Neom en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El delantero marcó el primero y el segundo del Al-Ittihad en la derrota por 3-4 ante Neom, este miércoles en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal de Yeda, en la jornada 29 de la Liga Roshen.

Tras el encuentro, declaró a los canales «Thamania»: «Gracias a la afición que nos apoyó y a los compañeros que lo dieron todo. Buscamos remontar, pero no pudo ser».

Y añadió: «Nos faltó concentración; ellos aprovecharon nuestra debilidad y marcaron dos goles. Remontamos con el tercero, pero nos faltó foco».

Y concluyó: «Estoy muy contento en el Al-Ittihad, es un club grande y agradezco la acogida desde el primer día. Daremos todo en los próximos partidos para lograr resultados positivos».

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Fue su primer doblete con el Al-Ittihad y el primero en seis meses, desde que marcara con el Fenerbache ante el Gaziantep el 27 de octubre.

El martes debutará en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia ante Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos en los octavos de final.