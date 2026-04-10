En una subasta pública, Messi vende una pieza de su historia en el Barcelona

La leyenda argentina Lionel Messi venderá una pieza destacada de su colección personal, ligada a su época dorada en el Barcelona, recordándonos sus años de éxitos con el club catalán.

Tras una carrera excepcional de 17 años con los azulgranas, durante la cual llevó al equipo a conquistar 10 títulos de la Liga, 7 de la Copa del Rey y 4 de la Liga de Campeones, marcó 672 goles y dio 303 asistencias en 778 partidos. Ahora, despide una parte de su legado de forma especial.

Se trata de un Porsche Cayenne GTS Coupé 2021.

El jugador, de 38 años, subastará el próximo lunes su Porsche Cayenne GTS Coupé 2021 a través de SBX Cars.

Fue su compañero durante su última temporada con el Barcelona (2020-2021) y se considera uno de los modelos más exclusivos que combina rendimiento deportivo con confort diario.

Según Creatorzine, el vehículo, matriculado en Barcelona, se encuentra ahora en Berlín con solo 23 000 km y un informe técnico reciente de TÜV.

Detalles técnicos de lujo

Su motor V8 biturbo de 4,0 litros entrega 453 CV, acelera de 0 a 60 mph en 3,9 s y alcanza 168 mph.

Su valor estimado ronda las 100 000 libras esterlinas, aunque para los aficionados su precio es incalculable, pues forma parte de la historia de Messi en Barcelona.