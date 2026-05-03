En su entrevista con Koora, Kluivert pronostica el ganador del Clásico y de la Liga de Campeones

Patrick Kluivert, exdelantero del Barcelona, pronosticó el ganador del Clásico ante el Real Madrid y eligió a su favorito para la Liga de Campeones.

El Barça recibe el domingo al Madrid en el Spotify Camp Nou, en la jornada 35 de LaLiga, y podría asegurar el título.

El Barça lidera La Liga con 88 puntos en 34 jornadas, 14 más que el Madrid, que lleva 33 partidos. Si los blancos tropiezan hoy con el Espanyol o el Clásico acaba en empate, el título será azulgrana.

Aunque el Barça jugará sin Lamine Yamal, Kluivert afirmó en Koora que el equipo catalán ganará.

El exjugador holandés añadió que «el Barça se proclamará campeón de la Liga española esta temporada aunque no gane el Clásico».

Kluivert jugó en el Barcelona entre 1998 y 2004; disputó 257 partidos y contribuyó a 184 goles (122 marcados y 62 asistencias). En el Clásico jugó 13 veces, marcó 3 goles y dio 4 asistencias.

Sobre la sequía de 11 años sin Champions pese a varios títulos ligueros, Kluivert apuntó a la mejora de los grandes europeos.

«El nivel de los demás equipos en Europa también es alto. El Barcelona practica un fútbol magnífico, pero los equipos ingleses están mejorando, al igual que el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain», explicó.

Y añadió: «En La Liga, el Barcelona conoce bien a sus rivales, mientras que en la Champions se mide a jugadores con estilos y niveles distintos, por lo que es otra competición».

Sobre la eliminación del Barcelona a manos del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, añadió: «Son equipos muy igualados; el Atlético ganó 4-0 en Madrid y el Barça 3-0 en casa. Es extraño, pero así es el fútbol».

Un nuevo título para el París Saint-Germain.

Kluivert, que ganó la «Orejas» con el Ajax en 1994-1995, pronosticó: «El París Saint-Germain hizo una temporada excepcional y ganó el título; ahora es favorito junto al Bayern de Múnich».

El exdirector deportivo del club galo añadió: «El ganador del duelo entre París Saint-Germain y Bayern se llevará la Liga de Campeones, y creo que el París la conquistará de nuevo».

El PSG venció 5-4 al Bayern en la ida de semifinales y ambos se verán las caras de nuevo en Alemania el miércoles.

El vencedor jugará la final contra el ganador de la otra semifinal, que disputarán Atlético de Madrid y Arsenal tras empatar 1-1 en España y definir la eliminatoria el martes en Londres.

No te pierdas la entrevista completa de Kluivert con Koora.