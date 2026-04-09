En solo 45 minutos... Se desvela el motivo de la sustitución de Pedri ante el Atlético de Madrid

A pesar de ir perdiendo 1-0 al descanso contra el Atlético de Madrid ayer miércoles, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, retiró a Pedri y dio entrada a Gavi en la reanudación.

El Barcelona perdió 2-0 en el Camp Nou, resultado que complica su pase a semifinales.

La vuelta se jugará el martes en el Metropolitano, donde se definirá el pase a semifinales ante el ganador de Arsenal-Sporting.

Según Mundo Deportivo, Flick lo retiró al descanso por molestias en los tendones de la rodilla.

El cuerpo técnico, consciente de su historial de lesiones, prefirió no arriesgar al ver su bajo rendimiento en la primera parte.

Pedri se someterá a pruebas para confirmar su presencia en el derbi ante el Espanyol del sábado.

Frenkie de Jong, ausente seis semanas por lesión, podría reaparecer en ese duelo.

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