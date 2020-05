¿En qué fase de la cuarentena por coronavirus está Argentina? Medidas y excepciones

Tras la nueva extensión del aislamiento social obligatorio por parte del gobierno, una parte del país pasó a la Fase 4 y otra quedó en la Fase 3.

es uno de los países que más rápido aplicó medidas para prevenir la expansión del coronavirus dentro del territorio nacional y, por el momento, logró aplanar la curva de contagios de una manera mucho más efectiva que otros países de la región. Sin embargo, sin una vacuna para el covid-19 a la vista, la cuarentena que comenzó el 20 de marzo ya se extendió en cuatro oportunidades, aunque fueron cambiando las condiciones del confinamiento.

Actualmente, el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" se encuentra vigente hasta el domingo 24 de mayo, inclusive, pero el alcance de las medidas es distinto según las regiones del país: la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, donde se concentra el 86% del total de los casos y los contagios se producen con mayor velocidad, permanece en la Fase 3 de la cuarentena, mientras que el restro del territorio nacional avanzó a la Fase 4.

¿Qué implica la permanencia en cada fase? En Goal te lo contamos.

CUÁLES SON LAS DISTINTAS FASES DE LA CUARENTENA

Fase 1: Aislamiento estricto. (Tiempo de duplicación de casos: menos de 5 días)

(Tiempo de duplicación de casos: menos de 5 días) Fase 2: Aislamiento administrativo. (Tiempo de duplicación de casos: de 5 a 15 días)

(Tiempo de duplicación de casos: de 5 a 15 días) Fase 3: Segmentación geográfica. (Tiempo de duplicación de casos: de 15 a 25 días)

(Tiempo de duplicación de casos: de 15 a 25 días) Fase 4: Reapertura progresiva. (Tiempo de duplicación de casos: más de 25 días)

(Tiempo de duplicación de casos: más de 25 días) Fase 5: Nueva normalidad.

¿QUÉ ES LA FASE 3?

La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana se encuentran actualmente en la Fase 3 de la cuarentena, en la que aproximadamente el 50% de la población tiene autorización para circular libremente por las calles. Además de los servicios básicos, varias actividades se encuentran exceptuadas del aislamiento, los bancos atienden mediante un sistema de turnos y cualquier excepción a la cuarentena debe ser consultada previamente con el Gobierno Nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires se autorizó la apertura de algunos negocios no esenciales y se determinó que las salidas para quienes continúan en aislamiento deben realizarse según el número de documento: quienes tienen DNI finalizado en 0, 2, 4, 6 y 8 pueden salir en días con fecha par, mientras que los de 1, 3, 5, 7 y 9 pueden hacerlo en fechas impares. Además, desde el sábado 16 de mayo los menores de edad podrán salir una hora durante los fines de semana, acompañados por un adulto (no están habilitadas las salidas familiares) y en un radio no mayor a 500 metros de su hogar.

¿QUÉ ES LA FASE 4 Y CÓMO SE LLEGA?

La enorme mayoría del territorio argentino se encuentra ya en la Fase 4 de la cuarentena, en la que alrededor del 75 por ciento de la población tiene autorización para circular libremente por la calle. En esta fase, los distintos gobiernos provinciales pueden determinar libremente cuáles son las actividades liberadas, sin necesidad de recibir una autorización previa por parte del presidente.

Más allá de la mayor autonomía que tendrá cada distrito, las siguientes actividades continúan prohibidas en todo el país:

Dictado de clases presenciales

Eventos públicos y privados (sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos)

Apertura de centros comerciales

Apertura de cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios y clubes

Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional

Actividades turísticas, aperturas de parques y plazas

Para que la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana lleguen a la Fase 4 se necesita que el tiempo de duplicación de casos en la zona sea superior a los 25 días: actualmente es de 18,8 días.

¿CUÁNDO VUELVE LA SUPERLIGA?

El fútbol argentino se suspendió el 17 de marzo, luego de la disputa de la primera fecha de la Copa Superliga. Luego de muchos rumores y especulaciones, a través de un comunicado que se publicó en la medianoche del martes 28 de abril, los dirigentes resolvieron dar por finalizada la temporada 2019/20 de todas las categorías, aunque Claudio Tapia aclaró que las dos plazas restantes de clasificación a las copas internacionales de 2021 se definirán dentro de la cancha, al igual que los ascensos. De esta manera, en algún momento del segundo semestre habrá actividad, pero por el momento no hay ninguna fecha probable para el regreso.