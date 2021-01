En Nesyri y el espejo de los grandes delanteros del Sevilla del Siglo XXI

El marroquí ya soporta la comparación en cuanto aportación goleadora con mitos como Kanouté y Luis Fabiano y grandes arietes como Bacca y Gameiro.

Youssef En Nesyri ha roto en goleador en el . El marroquí anotó un hat-trick contra el Cádiz que dio los tres puntos al Sevilla el pasado sábado y que le coloca como máximo goleador de y ha empezado a ganarse el corazón de la siempre exigente afición sevillista.

Esta temporada 16 goles en 27 partidos oficiales, un gol cada 92 minutos y 12 en 19 partidos en LaLiga pero sólo ha sido titular por delante de De Jong en 12. Además, también tuvo un papel decisivo en la fase de grupos de la Champions League con 4 goles y anotando un tanto cada 59 minutos en la máxima competición europea. Sus goles le han dado a equipo 5 puntos en la y otros 12 de los 36 que suma en LaLiga.

La explosión goleadora del delantero marroquí provoca que ya soporte la comparación con algunos de los mejores goleadores de la etapa reciente del Sevilla. Con Frederic Kanouté, Luis Fabiano, Kevin Gameiro y Carlos Bacca comparte el oficio de goleador y también el honor de haber levantado al menos un título de la con el club.

Ya ha igualado los números de Luis Fabiano en sus dos primeras temporadas

La primera vuelta que ha firmado el ex de y con 12 tantos en LaLiga, no la firmaba ningún ariete desde que lo logró Bacca en la 2014-15 y no se mejora desde los tiempos de Kanouté y O Fabuloso con los 19 tantos de brasileño en la 2007-08 y los 15 del de Mali en la 2006-07.

En Nesyri ya ha mejorado los números de Luis Fabiano en sus primeros años en el Sevilla y persigue las cifras de Kanouté. Sumando sus dos primeras temporadas en el club, Luis Fabiano y Kanouté sumaron 22 en 72 partidos el brasileño y 40 tantos en 88 encuentros para el africano, para un total de 104 goles en 225 partidos y 131 en 284 respectivamente con medias de un gol cada 145 y 152 minutos.

Por su parte, Bacca jugó dos temporadas en el Sevila en los que marcó 49 goles en 108 partidos con una media de ver portería cada 148 minutos. Gameiro, que compartió delantera con el colombiano, se fue del Sevilla con 67 dianas en 145 partidos y viendo portería cada 122 minutos.

LOS GOLEADORES DEL SEVILLA EN EL SIGLO XXI JUGADOR GOLES PARTIDOS MINUTOS/GOLES Kanouté 131 284 1 gol cada 152 minutos Luis Fabiano 104 225 1 gol cada 145 minutos Negredo 85 180 1 gol cada 145 minutos Bacca 49 108 1 gol cada 148 minutos Gameiro 67 145 1 gol cada 122 minutos Ben Yedder 70 167 1 gol cada 129 minutos En Nesyri 22 53 1 gol cada 117 minutos

La mejor media goleadora del Siglo XXI

Menos laureado en cuanto a títulos fue el paso por el Sevilla de Negredo y Ben Yedder pero también dejaron varias decenas de goles que celebrar. Negredo se fue al City tras marcar 85 goles en 180 duelos, uno cada 145 minutos y el francés hizo 1 cada 129 minutos para un total de 70 tantos en 167 partidos.

Teniendo en cuenta que En Nesyri llegó en enero de 2020 al club y que debutó en la jornada 20, ahora acaba de cumplir su primera temporada "completa" en el club y en ese año ha terminado de explotar como goleador. Sumando sus registros de la temporada 2019-20 y 2020-21, ha marcado 22 goles en 53 partidos y anota un tanto cada 117 minutos.

Luchando por el pichichi y el cuarto mejor de LaLiga desde que es sevillista

Desde que debutó en el Sevilla el 15 de enero de 2020 en la derrota por 2-1 ante el en el Santiago Bernabéu, En Nesyri ha marcado 16 goles en LaLiga, sólo Luis Suárez (17), Benzema (19), Gerard Moreno (20) y Messi (23) han marcado más goles pero ninguno de ellos mejora su ratio de goles por minuto jugado de un gol cada 121 minutos en LaLiga.

Muchos llamaron locos a Monchi y a Julen Lopetegui cuando pagaron 20 millones de euros por En Nesyri hace un año y vendieron a Munas Dabbur, la historia volvió a repetirse cuando falló en la contra el Bayern de Múnich e incluso hace sólo una semana cuando rechazaron venderlo por más de 30 al pero lo cierto es que sólo hace quitarles la razón a los críticos a base de goles.