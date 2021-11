En-Nesyri, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Sevilla

Youssef En-Nesyri ha hecho saltar las alarmas en el Sevilla. El futbolista hispalense no podrá jugar el derbi ante el Betis de este domingo. Así lo ha confirmado su entrenador, Julen Lopetegui en rueda de prensa.

"Está descartado, no ha podido entrenar hoy", afirmó el técnico, confirmando que el delantero, tocado, no ha podido entrenar junto al resto de sus compañeros, y por lo tanto, no podrá saltar al césped ante el eterno rival.

En-Nesyri: qué lesión tiene

El delantero tuvo que ser sustituido en el minuto 69 del partido de la séptima jornada ante el Espanyol tras sufrir un pinchazo en los isquiotibiales y dejó su sitio en el terreno de juego a Rafa Mir. Julen Lopetegui avisó de que En Nesyri estaba dolorido y su dolencia podía acabar siendo grave. "Puede ser grave. Tenemos que esperar a la valoración clínica. Tenía molestias y bastante dolor. Vamos a esperar que pueda ser menos de lo que aparenta su clínica", explicó el técnico del Sevilla en rueda de prensa.

Unos días mas tardes, el director deportivo sevillista, Monchi, reconoció que la lesión del delantero preocupa: "Youssef nos da cosas que a veces son intangibles, pero que son importantes para el funcionamiento del equipo. Nos trastoca un poco los planes. Está claro que su ausencia afecta, pero afortunadamente hay argumentos dentro de la plantilla para asumir su baja. Munir está trabajando bien creciendo en los entrenamientos y seguro que tendrá su oportunidad".

Cuánto tiempo estará de baja En Nesyri

A no ser que la baja sea de bastantes semanas o requiera una operación, el Sevilla no suele hacer público el tiempo de baja de sus jugadores pero no es descartable que el ariete sevilista esté de baja durante varias semanas si se confirma que sufre una lesión muscular.

Qué partidos se perdería con el Sevilla

El delantero, que ya sufrió una lesión en los isquiotibiales en la séptima jornada, volvió apenas unas semanas a los encuentros del cuadro de Nervión. Por el momento, no se conoce el alcance de esta nueva lesión, por lo que se desconoce en estos momentos cuántos encuentros se perderá.