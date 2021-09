En Nesyri, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Sevilla

El delantero marroquí tuvo que ser sustituido por unos problemas musculares contra el Espanyol y podría perderse los próximos encuentros.

Malas noticias para el Sevilla. Julen Lopetegui podría perder durante las próximas semanas por lesión a uno de los jugadores más importantes de su plantilla y a su gran goleador como es Youseff En Nesyri.

Qué lesión tiene En Nesyri

El delantero tuvo que ser sustituido en el minuto 69 del partido de la séptima jornada ante el Espanyol tras sufrir un pinchazo en los isquiotibiales y dejó su sitio en el terreno de juego a Rafa Mir. Julen Lopetegui avisó de que En Nesyri estaba dolorido y su dolencia podía acabar siendo grave.

"Puede ser grave. Tenemos que esperar a la valoración clínica. Tenía molestias y bastante dolor. Vamos a esperar que pueda ser menos de lo que aparenta su clínica", explicó el técnico del Sevilla en rueda de prensa.

Cuánto tiempo estará de baja En Nesyri

A no ser que la baja sea de bastantes semanas o requiera una operación, el Sevilla no suele hacer público el tiempo de baja de sus jugadores pero no es descartable que el ariete sevilista esté de baja durante varias semanas si se confirma que sufre una lesión muscular.

Qué partidos se perdería con el Sevilla

En Nesyri ya era baja segura para el partido de la segunda jornada de la fase de grupos ante el Wolfsburgo ya que tenía que cumplir un partido de sanción tras ser expulsado ante el Wolfsburgo por doble amarilla. Si se cumple el pronóstico de una lesión muscular difícilmente jugará el próximo partido de LaLiga en la octava jornada ante el Granada en Los Cármenes.

No obstante, después del duelo ante los granadinos, LaLiga parará durante dos semanas y eso podría darle tiempo a En Nesyri para recuperarse y poder reaparecer en la reanudación de LaLiga el próximo 17 de octubre en Balaídos ante el Celta o ya en la décima jornada ante el Levante el 24 ó 25 de octubre. En ese periodo, sí se perdería tres partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 con Marruecos.