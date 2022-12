En México ¿Qué canal transmite Portugal vs Suiza por octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y a qué hora es?

Los Lusitanos tendrán una prueba muy complicada en la búsqueda por acceder a los cuartos de final.

Se cierra la actividad de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, con el enfrentamiento entre Portugal vs Suiza. El equipo de Cristiano Ronaldo accedió como líder de grupo a esta instancia y busca mantenerse con vida para seguir soñando con estar en la final.

El conjunto suizo por su parte, tuvo que esperar a la última fecha de fase de grupos para asegurar su pase a esta instancia y tratará de sorprender al cuadro Lusitano para confirmarse como un caballo negro de la Copa del Mundo.

En GOAL te traemos todos los detalles sobre este partido:

PORTUGAL VS SUIZA: FECHA Y HORA

Este partido se jugará el martes 6 de diciembre en el Estadio Lusail a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. En el Noreste comenzará a las 11:00 horas y en el Pacífico a las 12:00 horas.

TRANSMISIÓN DEL PORTUGAL VS SUIZA

Este encuentro se podrá seguir a través del canal 1534 de Sky Sports.

CANAL ABIERTO O DE PAGA

Desafortunadamente, el partido será exclusivo de televisión de paga.

CÓMO VER ONLINE

La transmisión podrá seguirse por las aplicaciones de Vix Plus y Blue To Go. Ambas apps están disponibles para dispositivos con sistema iOS y Android.