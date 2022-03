Las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022 entran en su etapa final, con duelos sumamente atractivos entre los que destaca el que disputarán Portugal y Turquía correspondiente al Repechaje de la UEFA.

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal está obligado a conseguir una victoria que le permita mantener vivo el sueño de clasificar a la Copa del Mundo y luego jugarse el boleto a partido único ante el ganador de la eliminatoria entre Italia y Macedonia del Norte.

Sin embargo, el reto no se presenta sencillo para el equipo de Fernando Santos, debido a que Turquía llega en un buen momento y tras cosechar tres victorias de manera consecutiva.

A continuación, en GOAL te damos la fecha y cómo podrás ver este importante partido.

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL PORTUGAL VS TURQUÍA

El partido se juega este jueves 24 de marzo a las 13:45 hrs, tiempo del Centro de México y 11:45 en el Sureste. En el Noroeste comenzará a las 12:45 hrs y en el Pacífico a las 14:45 hrs.

TRANSMISIÓN DEL PORTUGAL VS TURQUÍA

Los derechos de este partido los tiene la compañía Sky, siendo la única opción disponible en México para seguir este encuentro.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna de la afición, este partido únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en televisión abierta. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANALES SON EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Salvo que se empalme con otros eventos, va por el básico que es el 1510. Sin embargo, dado el canal que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1510 1510 1510

¿CÓMO VER ONLINE PORTUGAL VS TURQUÍA?

El partido se puede ver vía streaming por internet a través de la aplicación de Blue to Go Video Everywhere.

ALINEACIONES PORTUGAL VS TURQUÍA

Portugal: Rui Patricio, Nuno Mendes, Gonçalo Inacio, Tiago Djalo, Diogo Dalot, Danilo Pereira, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota y Joao Felix. DT: Fernando Santos.

Turquía: Ugurkan Cakir, Zeki Celik, Merih Demiral, Caglar Soyuncu, Caner Erkin, Orkun Kokcu, Hakan Calhanoglu, Kenan Karaman, Halil Dervisoglu, Karem Akturkoglu y Burak Yilmaz. DT: Stefan Kuntz.