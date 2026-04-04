En medio de una avalancha de lesiones... ¿Cómo eligió Inzaghi la alineación del Al-Hilal contra el Al-Taawoun?

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, se ha visto obligado a recurrir a varios suplentes en el once inicial para suplir las bajas que sufre «El Líder» de cara al partido contra el Al-Taawoun.

El Al-Hilal recibe hoy sábado al Al-Taawoun en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

Inzaghi ha dado a conocer la alineación oficial del equipo, en la que solo figuran siete jugadores extranjeros, ante la ausencia del resto de jugadores por lesiones y sanciones.

El centrocampista serbio Sergej Milinković-Savić se perderá el partido por acumulación de tarjetas, mientras que los franceses Simon Bouabri y Karim Benzema están lesionados, al igual que el defensa turco Yusuf Akçişik.

Además, faltan varios jugadores locales importantes por lesión, como los extremos Salem Al-Dossari y Sultan Mandash, el centrocampista Nasser Al-Dossari, así como el lateral derecho Hamad Al-Yami.

El entrenador italiano ha apostado por el brasileño Marcos Leonardo y el marfileño Mohamed Kader Miti en la línea de ataque, con el apoyo del extremo brasileño Malcom, para suplir las ausencias de Benzema y Salem Al-Dossari.

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Además, Inzaghi alineó a su jugador Murad Hawsawi en el centro del campo, junto a Mohamed Kano y el portugués Rubén Neves, para suplir las ausencias de Safetch y Nasser Al-Dossari.

Por su parte, Inzaghi se vio obligado a recurrir a varios jugadores del Al-Hilal sub-21 en el banquillo, como Abdulaziz Al-Jarmoush, Mishaal Al-Daoud, Abdullah Al-Zaid, Mohammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid y Saad Al-Mutairi.

Inzaghi espera poder superar estas bajas para seguir compitiendo por el título de la Liga Saudí, donde ocupa el segundo puesto en la clasificación con 64 puntos, a seis puntos del líder, el Al-Nassr, que ha disputado un partido más.

La alineación del Al-Hilal fue la siguiente:

Portero: Yassine Bounou

Defensa: Muteb Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernández

Centro del campo: Murad Hawsawi - Rubén Neves - Mohamed Kanno

Línea de ataque: Malcom - Marcos Leonardo - Mohamed Kader Miti