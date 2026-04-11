El Union de la Capital y el Olympique de Safi empataron 0-0 este sábado en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Confederación Africana, en un encuentro marcado por la polémica arbitral.

El encuentro lo dirigió un cuarteto egipcio liderado por Amin Omar, con Mahmoud Ashour en el VAR.

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En el minuto 20 los locales pidieron penalti; la jugada se revisó, pero el árbitro confirmó la decisión inicial.

En el 54’, Zakaria Draoui marcó de cabeza para los locales, pero Omar anuló el gol tras revisar el VAR, pues el balón había golpeado al árbitro antes de entrar.

En el 59, los marroquíes pidieron otro penal por mano, pero el árbitro lo ignoró.

En el 78, Dehiri cabeceó de nuevo, pero el tanto se anuló por fuera de juego.

Expulsión del portero visitante

En el 80, tras revisar el VAR, expulsó al portero marroquí Hamza Hamiani por golpear a un rival.

El partido terminó 0-0 y la vuelta se jugará en Marruecos.

El ganador de este duelo jugará la final contra el Zamalek egipcio o el Chabab Belouizdad argelino.

El Zamalek volvió de Argelia con una valiosa victoria (1-0) en el partido de ida del viernes.