En medio de los rumores sobre la selección saudí, el Al-Ittihad toma una decisión sobre el futuro de Saad Al-Shehri

El club Al-Ittifaq ha tomado una decisión sobre el futuro de su entrenador, Saad Al-Shehri, de cara a la próxima temporada, ante los rumores que lo vinculan con la dirección de la selección saudí en el Mundial de 2026, como sucesor del técnico francés Hervé Renard.

Algunos medios de comunicación habían revelado que la Federación Saudí de Fútbol se había puesto en contacto con Saad Al-Shehri para que dirigiera la selección absoluta en el futuro, en sustitución de Renard, algo que su agente, Rafi Al-Shahrani, desmintió.

El diario saudí «Al-Riyadiah» afirmó que el club Al-Ittifaq decidió suspender el proceso de renovación del contrato del entrenador Saad Al-Shehri hasta el final de la temporada actual, con el fin de evaluar su labor técnica con el equipo durante el último periodo.

El entrenador saudí asumió el mando del Al-Ittihad en enero de 2025, sucediendo al inglés Steven Gerrard, y ha logrado con él 20 victorias en 44 partidos, frente a 14 derrotas, mientras que 10 partidos terminaron en empate.

Lea también... El agente de Saad Al-Shehri desvela la verdad sobre las negociaciones con la selección saudí

El periódico ha aclarado que la intención dentro del club del este es mantener a Saad Al-Shehri en su cargo como director técnico del equipo durante la próxima temporada.

Por su parte, Saad Al-Shehri ya ha comenzado a prepararse para la próxima temporada, mediante una reunión con el comité técnico para debatir diversos asuntos relacionados con las necesidades del equipo, los jugadores a los que se les renovará el contrato y los que abandonarán la plantilla.

Todas estas medidas dependen de su postura respecto a la dirección de la selección saudí en el futuro, sobre todo porque su agente, Rafie Al-Shahrani, ha confirmado que no dudará en aceptar el cargo en cuanto reciba una oferta oficial.

Cabe recordar que el Al-Ittihad ocupa el séptimo puesto en la clasificación de la Liga Saudí durante la presente temporada, con 39 puntos, a tres puntos del Al-Ittihad, que ocupa el sexto puesto.