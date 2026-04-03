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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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En medio de los gritos de la afición... Un experto en arbitraje zanja la polémica sobre la validez de la expulsión de Diaby

Al Ittihad vs Al Hazem
Al Ittihad
Al Hazem
1ª División
M. Diaby
Arabia Saudita
Francia

¿Merecía el jugador francés que le sacaran tarjeta roja?

En medio de un ambiente tenso y lleno de gritos de la afición, un experto arbitral intervino para analizar la jugada de la expulsión del extremo francés Moussa Diaby durante el partido entre Al-Ittihad y Al-Hazm, con el fin de zanjar la polémica sobre la corrección de la decisión.

El experto ofreció una explicación detallada del momento de la entrada al jugador del Al-Hazm, aclarando los motivos por los que el árbitro le mostró la tarjeta roja y en qué medida la decisión se ajustaba a las normas aprobadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en un intento por calmar los ánimos y explicar los hechos a la afición y a los seguidores.

En el minuto 34 de la primera parte, Diaby fue expulsado tras agredir a uno de los jugadores del Al-Hazm, ya que el extremo francés decidió golpear al rival en la parte baja del abdomen. Lee los detalles

Mientras Diaby abandonaba el campo, las gradas del Al-Ittihad estallaron en gritos y silbidos de reprobación, dirigidos tanto al jugador como al árbitro.

Al respecto, el experto arbitral egipcio Mohamed Kamal «Risha» declaró al diario saudí «Al-Riyadiah»: «La decisión del árbitro de expulsar a Moussa Diaby fue correcta, ya que este propinó una patada peligrosa al jugador del Al-Hazm, lo que justifica la tarjeta roja».

1ª División
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
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NEO
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ALH
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ALF

Esta es la tercera vez que Diaby es expulsado con el Al-Ittihad, ya que recibió su primera tarjeta contra el Al-Nassr la temporada pasada, antes de ser expulsado contra el Al-Riyadh en la temporada actual y luego contra el Al-Hazm.


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