En medio de la bronca de los hinchas de Boca, Angelici se toma licencia

Tras los insultos de La Bombonera (que la barra intentó silenciar), el presidente del Xeneize se alejará del club durante un mes.

Daniel Angelici atraviesa el peor momento de sus siete años como presidente de Boca: el dirigente fue muy insultado por La Bombonera en los dos partidos que el Xeneize lleva disputados como local en el año y el último fin de semana se viralizaron las imágenes del apriete de la barrabrava a muchos hinchas para que no cantaran contra él, por lo que sus vínculos con los violentos volvieron a quedar en el centro de la escena. Por eso, el Tano decidió tomar algo de distancia del club y se tomará una licencia que durará algo más de un mes.

Según divulgó el sitio Doble Amarilla, el pasado domingo Angelici se fue de la cancha en el entretiempo del encuentro contra Lanús y viajó directamente a Uruguay para tomarse una semana de descanso, por lo que este miércoles no se lo verá en el Alberto J. Armando en el duelo del equipo de Gustavo Alfaro frente a Atlético Tucumán. La idea del dirigente es quedarse en tierras charrúas hasta la próxima semana, cuando regresará a su actividad sólo por unas horas.

El martes 26, el presidente se pondrá al frente de la reunión de Comisión Directiva y allí anunciará que se alejará de Boca durante algo más de un mes para viajar a Europa, a pesar de que a fines del año pasado, menos de una semana después de la derrota frente a River en la final de la Copa Libertadores,.había asegurado todo lo contrario: "No me voy a tomar ni un solo día de licencia y no me voy a ir de vacaciones. Sigo estando más fuete que nunca para seguir trabajando hasta el último día de gestión".