¡En la puerta de su casa! El festejo de Bielsa con los hinchas del Leeds tras el ascenso

Tras cumplir el primer objetivo de volver a la Premier League, los simpatizantes de los Whites fueron a agradecerle al Loco en su propio hogar.

El de Marcelo Bielsa concretó este viernes el objetivo principal de su temporada: ascender a la Premier League. Sin jugar, el equipo del Loco confirmó su ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés tras la derrota del West Bromwich ante Huddersfield. Pero sus hinchas igual se las ingeniaron para festejar y mostrarle su gratitud al técnico argentino.

Según se pudo ver en un video que se viralizó en las redes sociales, un grupo de simpatizantes de los Whites se acercaron hasta la puerta de la casa de Bielsa para agradecerle y felicitarlo por el ascenso. El ex-Selección argentina y chilena salió a saludar a la gente, chocó con codos con algunos y se mostró muy contento y con cierta timidez, expresó: "Thank you, thank you! I don't speak english! Only say: thank you, thank you!" ("¡Gracias, gracias! ¡No hablo inglés! Todo lo que puedo decir es: ¡gracias, gracias!")