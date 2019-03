En Everton están molestos con Colombia por la lesión de Yerry Mina ¿se pierde la Copa América?

El DT de los Toffees manifestó su inconformismo por las condiciones en que volvió el central cafetero tras la gira con la Tricolor.

Yerry Mina volvió a tras su paso por la Selección Colombia con una nueva lesión y en no lo tomaron nada bien. Desde el cuadro de se han mostrado muy molestos con la FCF por poner en riesgo al jugador, quien apenas se recuperaba de una lesión en el pie.

"No son buenas noticias sobre Mina . No ha tenido suerte desde que llegó acá. No es el momento adecuado para decir cuantas semanas tendrá de incapacidad", comentó el técnico Marco Silva, en conferencia de prensa.

Y es que el defensor caucano ha vivido un calvario esta temporada a costa de las lesiones que le han impedido estar al 100%. Mina apenas había vuelto a los campos días antes de su llamado a la Selección para los duelos ante y , en los que jugó 90 minutos ante los nipones y 40' hasta que se sintió el pinchazo ante los surcoreanos.

"Sabíamos antes de que él fuera al equipo nacional que sería arriesgado jugar los dos partidos , por eso les aconsejamos no hacerlo", expresó DT de los Toffees. "Había riesgos en un período tan corto de tiempo en que jugase dos partidos. Pero ellos decidieron eso y ahora Mina está lesionado", resaltó.

El artículo sigue a continuación

Mina apenas ha logrado disputar 16 partidos en lo que va de la temporada, incluyendo los dos con , y ahora deberá empezar un nuevo proceso de recuperación justo en el tramo más importante de la temporada y pocos meses antes de la de ; si su recuperación tarda más de lo esperado (6 semanas) podría perderse incluso la competición continental.