En directo online rueda de prensa de Zidane y Varane previa Real Madrid vs. Chelsea de la ida de las semifinales Champions League 2021: Vídeo, Streaming y TV

El entrenador y el central del equipo blanco atenderán a los medios a partir de las 11:00 horas, antes del último entrenamiento previo a la ida.

Semana grande en Valdebebas, donde el Real Madrid recibirá mañana (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones) al Chelsea en la ida de semifinales de Champions. Antes, este lunes desde las 11 h., Zidane y Varane repasarán con los medios la actualidad. En Goal te traemos en directo las palabras de ambos franceses.

Varane: "¿Mi renovación? A la afición le digo que mi compromiso con el equipo es del cien por cien"

Dificultad: "Sabemos que a este nivel, semifinales de Champions, hay mucha exigencia. Tenemos que cuidar los detalles para hacer un partido completo. Empezaremos con la idea de ir a ganar. Tenemos que darlo todo el en el campo para tener un buen resultado".

Falta de gol: "Es una temporada muy difícil, muy exigente a nivel físico. Tenemos fortaleza defensiva porque trabajamos todos. Ofensivamente tenemos jugadores con mucha calidad y siempre podemos crear peligro al rival. Tenemos que buscar las soluciones para meter más goles, hacer más daño al rival... Confiamos en nuestros jugadores. Es una cuestión de todos. Hemos creado peligro, pero podemos hacer más. En los 30 últimos metros podemos ser más verticales y llegar más al área. El físico es importante, claro, tenemos que tener esa frescura para molestar al rival. Confiamos en lo que vamos a hacer de ahora hasta el final de temporada".

Las amenazas de Ceferin: "Estoy centrado en el final de temporada, en el partido de mañana. He ganado cuatro Champions, es una competición que me da mucha ilusión".

El Chelsea con nueve puro o con mediapunta: "El Chelsea es un equipo muy completo, con jugadores de cualidades distintas arriba. Pueden jugar de forma diferente, lo importante es que nos adaptemos bien a lo que nos enfrentemos. Arriba tienen velocidad, juego aéreo... Pueden crear peligro en cualquier momento. Tendremos que defender bien, estar unidos, hacer todos los esfuerzos... La mejor manera es defender juntos y dejar pocos espacios".

Preocupación por el arbitraje: "Nosotros estamos centrados en lo que controlamos, eso es lo importante".

Su nivel: "Es una temporada especial para todos, difícil, con muchos partidos. He podido descansar con el coronavirus, aunque estuviera malito en casa. Siempre intento mejorar, ahora tengo 28 años y cada uno es un aprendizaje. Intento tener un juego más completo, ayudar a mis compañeros... He jugado mucho y nos queda poco. Tenemos la ilusión de acabar bien la temporada, con 15 puntos en juego en la Liga, en semifinales de Champions, que es muy excitante...".

Renovación: "Mi futuro está claro. Estoy concentrado en el final de temporada, estamos en un momento muy intenso y tenemos que tener toda la concentración en los partidos que vienen. Eso es lo más importante".

Cambios: "Thibaut está haciendo una temporada muy buena. Nos hemos tenido que adaptar a los cambios de compañeros y sistemas. Me gustan esos retos, adaptando mi juego a la izquierda y a la derecha, a la defensa de tres... A la hora de defender, siempre lo decimos, necesitamos a todo el equipo, que está haciendo un trabajo muy bueno, todo el mundo está ayudando. Como defensa lo agradecemos".

La opinión de los jugadores sobre el calendario: "No estamos enfadados. Estamos en un momento donde el fútbol se enfrenta a muchas preguntas. Tenemos cosas por mejorar. Cuando hay un problema, la mejor forma de superarlo es de forma unida, todos los actores del fútbol tienen voz e importancia. La del calendario es una pregunta importante, un tema complejo. La mejor forma de sacar cosas positivas es hablando y que el mundo del fútbol esté unido. Es un momento importante para que todos estemos unidos".

Su pareja con Militao: "Hablo mucho con Mili. Cuando tenía poco ritmo es muy difícil entrar en el once. Ahora tiene más continuidad en su juego. Siempre hablo con él, también he pasado por su situación, teniendo pocos minutos para demostrar mucho. Esto es complicado, se exige mucho y no es fácil. Lo está haciendo muy bien, tiene buena mentalidad para trabajar, nunca baja los brazos, siempre está de buen humor, con mucho ánimo... Estoy contento de que tenga esta oportunidad para mostrar su cualidades. Los que le vemos en el vía a día sabemos lo que tiene. Es muy bueno tener jugadores así, que siempre son positivos".

Mensaje a la afición sobre su futuro: "Es normal que tenga el foco puesto en el final de temporada. El mensaje es que tengo el compromiso al cien por cien con el equipo, tenemos muchos retos muy bonitos, que nos naiman muchísimo. Estoy concentrado en darlo todo en el campo".

Hazard, contra su ex: "Claro que he hablado con él. Está muy motivado. Jugar una semifinal de Champions es algo que anima a cualquier jugador de fútbol. Si juegas contra cualquier equipo en el que has estado la motivación es aún mayor. Sabemos la calidad de Eden, las ganas de demostrarlo en el campo y de ayudar al equipo".

Superliga y la recuperación del coronavirus: "Estamos centrados en la semifinal de la Champions, con un final de temporada muy ilusionante. Ha habido muchos debates y tenemos que estar unidos, por el bien del fútbol. Después de coronavirus es difícil volver a ponerse en marcha, pero creo que he hecho un buen trabajo. Cogí el ritmo poco a poco".

Zidane: "Es absurdo pensar que el Madrid no estará en la próxima Champions"

Sensaciones: "Es el más difícil y el más importante porque es el siguiente. Es verdad que la Champions es especial. Queremos hacer un buen partido, competir".

Las amenazas de Ceferin: "Es absurdo pensar que nosotros no vamos a pensar en la Champions el próximo año. Se habla mucho de este tema, pero tenemos que estar pendiente del partido de mañana. El resto no lo controlamos. Mi opinión es que queremos ver al Real Madrid en la próxima Champions".

Miedo a los arbitrajes: "Nosotros, a lo del campo. Fuera, el árbitro va a hacer su trabajo. Nosotros tenemos que pensar en lo del campo. Si pensamos que lo de fuera nos va a perjudicar, será muy jodido, nos perjudicará. El árbitro hará su trabajo, nosotros competiremos del 1' al 90' y ya está, el resto no lo podemos controlar".

Planteamiento: "No creo que el Chelsea se cierre. Es un equipo completo, que defiende bien, pero que también ataca bien. Tenemos que estar atentos, defender bien también y, a la hora de crear ocasiones, tenemos que ver la mejor versión de nuestro equipo para hacer daño al Chelsea. Es lo que vamos a intentar hacer".

Mensaje a Florentino Pérez: "No te voy a contestar, el presidente sabe lo que tengo en mi corazón, mis cosas... Estamos aquí para preparar el partido de mañana. No es que no nos interese, es que no es el momento de pensar en eso".

Si hay fuerzas para el doblete: "No vamos a elegir, estamos vivos en las dos competiciones. Llevamos mucho tiempo con dificultades, siempre hemos sido capaces de levantar las cosas. Nos falta un mes de competición y vamos a competir hasta el final. No hay otro pensamiento en la cabeza. Lo que nos anima es darlo todo en el campo cada vez que hay un partido, sin pensar que eso es posible".

Militao: "Es un jugador nuestro, uno más. Lo está haciendo bien y estamos contentos. Ha tenido paciencia y está aportando al equipo".

Más experiencia que el Chelsea en semifinales: "No creo que influya, el presente es el presente. Es un equipo que ha hecho su trabajo en la Champions y que es merecido que estén en la semifinal, como nosotros. Es un partido totalmente diferente a lo que le ha tocado a cada uno hasta ahora. El Chelsea también tiene experiencia en todas las competiciones".

Kroos y Mendy: "Toni está bien, va a estar con nosotros mañana. Ferland, no. Todavía le falta algo".

Si se vio fuera tras la derrota en Ucrania en la fase de grupos: "Bueno, qué te voy a decir. Vuelvo a lo mismo: mañana tenemos un partido y la única cosa que nos anima es lo de mañana. El resto, que si estoy fuera o dentro, va a pasar siempre".

Hazard: "No le veo con dudas, el otro día estuvo muy bien, jugó 15 o 20 minutos. Lo más importante era eso, que no se resintiera de sus problema. Está muy bien. Ahora, a tirar. Estoy contento de tenerle con nosotros porque va a aportar".

El prestigio del Madrid y la Superliga: "Tenemos un partido mañana. Lo siento, pero no te voy a contestar a lo otro".

Las consecuencias de la Superliga: "Sinceramente, lo único que me interesa mañana es lo que podamos hacer en el campo. El árbitro hará su trabajo y nosotros, el nuestro. No podemos controlar lo de fuera, las críticas, las polémicas...".