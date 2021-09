El canterano habló en la previa de la Champins. También Ancelotti: "Cuidado con el Sheriff. No es muy conocido, pero...".

Carlo Ancelotti y Nacho Fernández atendieron a los medios con la vista puesta en el duelo entre Real Madrid y Sheriff de mañana (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones). Tras el triunfo en el Meazza, 0 -1 al Inter, los blancos buscan dar continuidad a su buena racha.

Nacho Fernández: "Por supuesto que tenemos que mejorar en defensa"

El Sheriff, con buenos resultados: "Quiere decir algo, está preparado para competir en Champions. Seguramente lleguen muy motivados al Bernabéu y nosotros tendremos que igualar eso".

Posible penalti ante el Villarreal: "Para mí es un penalti claro, Albiol llega tarde y yo justo antes toco el balón. Lo que se me hizo extraño es que el VAR no tardara ni cinco segundos en mirar la jugada. Esto es fútbol, hay polémica. Creo que tenemos buenos árbitros, que arbitrar en alto nivel es muy difícil".

Polivalencia: "Todo el mundo conoce que puedo jugar en diferentes posiciones. Me considero central, ahí considero que puedo aportar mucho más al equipo porque llevo jugando toda mi vida. Sé adaptarme al lateral y esta temporada por las bajas me ha tocado jugar en diferentes lados de la banda. No me preocupa el hecho de jugar de lateral. Tengo experiencia y motivación para hacerlo bien. El míster y yo sabemos que mi posición es la de central".

Sin derrotas: "El míster nos conocía bastante bien de años atrás, tiene experiencia en el fútbol y ha conseguido que un equipo con mucha gente joven hacer aún mejor la piña y un equipo dinámico, marcando muchos goles. Estamos líderes en la Liga y mañana tenemos un partido importante para ponernos líderes también en la Champions y no podríamos estar mejor".

Favoritismo: "A mí y al grupo le da bastante igual ese tema. Tenemos una plantilla muy buena para competir, como el año pasado con muchas bajas, hasta prácticamente llegar a la final. Tenemos muchas esperanzas. Estoy seguro de que nadie descarta que estemos peleando hasta el final".

Entre los capitanes: "Sinceramente no me ha cambiado mucho, siempre me he sentido muy importante. Soy un hombre de la casa que conoce los valores, a la gente joven siempre la he tratado bien... Ahora quizá tengo más responsabilidad. El año pasado fue muy importante para mí y este he empezado con muchos minutos".

El conocimiento del Sheriff: "No cambia nada, mañana tenemos un partido muy importante. Es un equipo que no conocemos mucho, hemos tenido poco tiempo para prepararlo porque jugamos el sábado con el Villarreal. Hoy empezaremos, en el entrenamiento. Lo afrontamos con ilusión, que vuelve la Champions al Bernabéu. Da igual el rival que tengamos delante, el objetivo es ganar, como siempre".

Titular: "No sé cómo contestar. Hemos jugado siete u ocho partidos y sólo me he perdido uno por unas molestias en el cuádriceps. Si miras desde el principio de temporada, creo que soy titular, pero ha habido muchas bajas en defensa. Esto, mejor al final de la temporada. Mi objetivo es jugar los máximos partidos posibles y pelear mi puesto de central".

Mejorar en defensa: "Por supuesto que hay que mejorar defensivamente, hemos encajado demasiados goles para estar ahí arriba. Aun así seguimos líderes y sin perder. Tenemos que seguir puliendo cosas, acaba de empezar el campeonato y la Champions".

Examen continuo: "Estamos a examen cada partido, cada temporada, esté Sergio Ramos o no, los medios y los defensas... Sabemos que tenemos que mejorar defensivamente. Tenemos una línea defensivamente muy buena, con jugadores muy importantes. Si conseguimos pulir detalles, no sólo los defensas sino todo el equipo, este Real Madrid va a tener cosas muy importantes de aquí en adelante".

Dificultad contra equipos mejores: "Valencia, Inter, Villarreal..., son buenos equipos, están muy bien trabajados y saben a lo que juegan. Lo que hay que hacer es sacar las cosas positivas, que seguimos ahí arriba, y seguir puliendo cosas en la elaboración de juego".

Ancelotti: "De momento no tengo Equipo A y Equipo B"

Sin relajación: "Claro, es un partido de Champions y como siempre lo tenemos que preparar muy bien. Nos hace mucha ilusión volver a nuestro estadio en esta competición que nos trae muchos recuerdos. Cuidado con el Sheriff, que no es muy conocido, pero está muy bien organizado y tenemos que meter máxima concentración. Necesitamos los tres puntos para meternos bien en el grupo".

Lateral derecho: "Es verdad que atrás hemos tenido problema en esta primera parte, con las lesiones de Mendy, de Marcelo, de Carvajal, incluso de Nacho... Hemos cambiado un poco, también teniendo un poco en cuenta el aspecto táctico".

Comparación con Zidane: "Difícil decirlo porque los jugadores cambian un poco, la plantilla ha cambiado un poco, y no me gusta comparar a este equipo con el que tuvo Zizou. Zizou hizo las cosas lo mejor que podía, ganando tres Champions seguidas, ojalá yo pueda hacerlo e incluso una más".

El plan con Modric: "Estoy contento con lo que está haciendo, tuvo una pequeña lesión, se quedó un poco fuera y volvió bien. Cuando le cambio no es porque lo haya hecho mal, sino porque quiero ponerle más frescura. Lo ha hecho muy bien como mediapunta contra el Villarreal, controlando también a Capoue, pero tengo que tener en cuenta que tiene 36 años y diez minutos igual le evitan problemas de lesiones en el futuro".

Menos presión por la Champions que en su anterior etapa: "La motivación es siempre la misma. Este club tiene algo especial en esta competición, que es la más complicada. Este club tiene más costumbre que otros de ganarla, así que tenemos una pequeña ventaja".

Dos centrales nuevos: "Sí, es un poco más compicado, pero Militao y Alaba lo están haciendo muy bien. En tres partidos hemos tenido la portería a cero, contra Villarreal, Betis e Inter. Estamos mejorando ahí. Es algo colectivo, no sólo de la defensa. Militao y Alaba se tienen que acostumbrar más, pero han empezado bien".

Críticas tras el 0-0 con el Villarreal: "No me han sorprendido. Tengo que aceptarlas. Si me preguntas que el planteamiento es erróneo lo puedo admitir, pero no públicamente. A veces la crítica ayuda a mejorar".

El estilo del tridente Casemiro-Modric-Kroos: "Tengo que pensar que es importante para nosotros que en el medio tengamos a estos jugadores, Valverde, Asensio, Isco... Todos van a ser útiles esta temporada. Camavinga... Lo complicado no es es hacer la alineación cada partido, sino no tener este tipo de jugador. A veces lo he tenido en el pasado. Raramente he tenido un centro del campo de este tipo, tengo que volver a la primera etapa en el Real Madrid".

Equipo A y Equipo B: "No los tengo de momento, de verdad. Tengo una plantilla muy completa y tengo que elegir a los jugadores que empiezan".

El papel de Benzema con los jóvenes: "No sé si hablan en privado, pero en el día a día tengo la suerte de ver entrenar a un jugador profesional, entre los mejores del mundo, que tiene humildad"

Mendy: "Está bastante bien. Ahora tenemos dos partidos, después el parón... Vamos a disfrutar del parón para ponerlo en condiciones para jugar cuando volvamos".