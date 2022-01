En directo online la presentación de Martial como fichaje y jugador del Sevilla: Streaming y TV.

Anthony Martial se ha convertido en las últimas horas en nuevo jugador del Sevilla. El delantero francés de 26 años llega cedido procedente del Manchester United para lo que queda de temporada para reforzar el ataque del equipo de Julen Lopetegui.

Por qué eligió al Sevilla: "Lo que me ha convencido es el contacto del director deportivo y el entrenador, que me han demostrado que me querían. Quería jugar más y para eso vengo al Sevilla".

Adaptación: "En los últimos meses he entrenado mucho y espero empezar a trabajar rápido con mis compañeros y ayudarles a ganar y conseguir los objetivos y títulos con el Sevilla".

Los objetivos del Sevilla: "Conozco muy bien a Ocampos y a Koundé. Espero poder ayudar y me van a ayudar en la acogida. Llegó a un gran club de España y el objetivo es ayudarles para conseguir objetivos".

El fichaje de Martial fue anunciado oficialmente en la noche del martes y este miércoles el jugador será presentado ante los medios de comunicación a las 13 horas. El acto se podrá seguir en directo en el canal de Youtube del Sevilla y podrás leer las mejores respuestas de su primera rueda de prensa aquí.