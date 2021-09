Radamel Falcao García es la sensación en el equipo de Vallecas tras sus dos goles en dos partidos jugados.

El Rayo Vallecano ha dado un golpe de opinión con la incorporación del colombiano Radamel Falcao García en el último día del mercado de pases y tras una masiva presentación oficial, 'El Tigre' debutó con goles importantes ante Getafe y Athletic Bilbao.

Ahora los de Vallecas están en la parte alta de la tabla y tendrán la oportunidad de mantenerse allí este domingo cuando reciba al Cádiz, que está en la parte baja, aunque viene de empatarle al Barcelona.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Rayo Vallecano vs. Cádiz FECHA Domingo, 26 de septiembre ESTADIO Vallecas, Madrid HORARIO 11:30

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión abierta a través de ESPN 3 este domingo 26 de septiembre a las 11:30 hora de Colombia. En la plataforma de internet de ESPN Play y Star + se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

LAS POSIBLES FORMACIONES

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Comesaña, Pathe Ciss; Palazón, Trejo; Álvaro García, Falcao.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Haroyan, Chust, Espino; A. Jiménez, F. Jiménez, Alarcón, Arazmendia; Sobrino, Negredo.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte estos datos previos al partido:

• El Rayo Vallecano solo ha ganado uno de sus seis partidos ante el Cádiz en LaLiga (2E 3D) pero ese triunfo fue una de las dos ocasiones en que ha anotado seis goles en un mismo encuentro en la competición, 6-1 en enero de 1978, junto con el 6-0 ante Osasuna en abril de 2012.

• Los últimos cuatro enfrentamientos entre Rayo Vallecano y Cádiz en cualquier competición han terminado en empate, los tres últimos por idéntico resultado (1-1), incluidos los dos últimos jugados en Vallecas, en abril de 2018 y noviembre de 2019 en Liga Smartbank.

• La última victoria del Rayo Vallecano en Vallecas ante el Cádiz en cualquier competición se produjo en octubre de 2016, un 3-0 en el que era el partido número 100 en Liga Smartbank del técnico del conjunto gaditano, Álvaro Cervera.

• El Cádiz es el equipo de las cinco principales ligas de Europa con menos posesión esta temporada (28.5%).

• El Rayo Vallecano ha ganado sus dos últimos encuentros como local en LaLiga, anotando un total de siete goles y dejando su portería a cero – no gana tres seguidos en casa sin recibir gol en la competición desde noviembre de 1978 (3).

• El Cádiz solo ha perdido uno de sus últimos siete partidos como visitante en LaLiga (3V 3E), 3-2 ante Osasuna el pasado mes de mayo, sin derrota en los dos que ha disputado fuera de casa en esta campaña (1V 1E).

• Solo Osasuna (5) ha marcado más goles a balón parado que el Cádiz esta temporada en LaLiga (4, igual que otros cuatro equipos), no obstante el conjunto gaditano es el que más encaja de este modo (5, igual que el Alavés).

• Radamel Falcao del Rayo Vallecano promedia un gol cada 16.5 minutos esta temporada en LaLiga, el mejor de entre los jugadores que han anotado al menos dos tantos hasta el momento.

• El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, no ha ganado en sus dos encuentros ante el Cádiz, ambos en Liga Smartbank con el Mirandés (1E 1D). Como jugador se enfrentó dos veces al cuadro gaditano en LaLiga, con el Athletic, cosechando una victoria y una derrota.

• El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se enfrenta por primera vez al Rayo Vallecano en Primera División. Solo ha conseguido una victoria en sus seis enfrentamientos ante el conjunto franjirrojo hasta el momento (4E 1D), todos ellos en la Liga SmartBank.