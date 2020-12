En Colombia, ¿qué canal transmite Everton vs. Manchester United y a qué hora es?

Motivados por las últimas tres victorias en la Premier League ante rivales importantes, los azules van en busca de un paso más en la Copa de la Liga, nada menos que ante el , que también viene sumando victorias.

Sin James Rodríguez que continúa lesionado, los dirigidos por Carlo Ancelotti reciben al Red Devil en Goodison Park para resolver la eliminatoria.

A continuación, Goal te trae todos los detalles sobre la televisación del partido para .

El encuentro, válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga, se disputará este miércoles 23 de diciembre desde las 3:00 hora de Colombia.

El partido será transmitido en vivo y en directo por ESPN 2 en señal abierta en los cableoperadores.

Podrá accederse al encuentro a través de los servicios de streaming de ESPN Play.

: Olsen; Coleman, Mina, Keane, Godfrey; Sigurdson, Doucouré, Gomes; Iwobi, Calvert-Lewin, Richarlison.

Manchester United: Henderson; Tuanzebe, Bailly, Maguire, Telles; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Van de Beek; Cavani.

