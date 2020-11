En Colombia, ¿qué canal transmite Everton vs. Leeds y a qué hora es?

Los dirigidos por Carlo Ancelotti venían firmando su mejor inicio de temporada en muchos años, pero las tres derrotas ante , Newcastle y marcaron un duro parate en la racha victoriosa, la cual se recuperó ante .

Ahora el italiano quiere volver a sumar varios triunfos en línea y este sábado tendrá una nueva oportunidad ante el Leeds de Marcelo Bielsa, partido en el que no podrá contar con Digne por lesión.

A continuación, Goal te trae todos los detalles sobre la televisación del partido para .

El encuentro, válido por la décima fecha de la Premier League, se disputará este sábado 28 de noviembre desde las 12:30 horas de Colombia.

