En Chile, ¿qué canal transmite Flamengo vs. Olimpia, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

El equipo que defiende Mauricio Isla recibe a los paraguayos por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La ida se selló 4-1.

Flamengo, elenco que defiende Mauricio Isla, buscará su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2021 recibiendo al Olimpia por la revancha de los cuartos. El 'Mengao' llega a esta cita tras propinarle una goleada 4-1 al Decano, resultado que les permite llegar tranquilos al cruce que se desarrollará en el Mané Garrincha.

Los tantos de la escuadra de Río de Janeiro fueron obra de Giorgian De Arrascaeta (16’), Gabriel Barbosa 'Gabigol' (45+12’ y 52’) y Vitinho (90+1’), mientras que el equipo guaraní descontó por intermedio del lateral Iván Torres, a los 45+14’ minutos. El ganador de la serie enfrentará en la ronda de los cuatro mejores del certamen al ganador de la llave entre Fluminense y Barcelona de Ecuador. Cabe destacar que el Fla tiene un invicto de 14 partidos por la competición (9V 5E), la racha más larga del equipo carioca sin caídas.

Vale consignar que para este cruce no verá acción el lateral chileno. Según informó la institución carioca, el 'Huaso' "sintió dolores en la parte posterior del muslo derecho después del partido contra Sport. El examen no constató lesión alguna, pero presentó señales de fatiga muscular y por eso, no fue convocado para el partido".

Algunos antecedentes:

Previo al partido de ida entre Flamengo y Olimpia, 16 encuentros por el partido de ida en fases eliminatorias en CONMEBOL Libertadores terminaron con victoria por una diferencia de tres goles o más del equipo visitante. En esas 16 oportunidades, el equipo ganador siempre confirmó la clasificación después de la vuelta.

En 70 partidos jugados como local en la historia de CONMEBOL Libertadores, Flamengo nunca tuvo un resultado que lo eliminaría en el partido de vuelta frente a Olimpia. Su peor derrota fue un 0-3 frente a América en 2008, y mismo con un resultado igual, Flamengo se clasificaría a las semifinales.

En 157 partidos jugados como visitante en la historia de CONMEBOL Libertadores, solo dos veces Olimpia consiguió resultados suficientes para una clasificación frente a Flamengo en la actual edición del torneo: 5-2 frente a Colo-Colo en los cuartos de 1961 y 5-1 frente a Deportivo Lara en fase de grupos de 2013.

Gabi anotó 20 goles en las últimas cinco temporadas de la Libertadores: es el máximo goleador del torneo en ese intervalo. 19 de esos goles fueron anotados con Flamengo (26PJ) y uno con Santos (7PJ).

Olimpia es el único equipo de los cuartos de final que todavía no ganó en la fase final de la presente edición del torneo. Atlético Mineiro también había clasificado de los octavos sin victoria, pero ganó la ida de los cuartos de final, mientras que Olimpia perdió en casa.

HORARIO DEL FLAMENGO VS. OLIMPIA EN CHILE

El cotejo entre Flamengo y Olimpia está programado para este miércoles 18 de agosto de 2021 a las 18:15 horas de Chile.

TRANSMISIÓN DEL FLAMENGO VS. OLIMPIA EN CHILE

El partido será transmitido por Fox Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

VTR: 167 (SD) - 861 (HD)

DTV: 608 (SD) - 1608 (SD)

ENTEL: 239 (HD)

CLARO: 179 (SD) - 479 (SD)

GTD/TELSUR: 78 (SD) - 855 (HD)

MOVISTAR: 490 (SD) - 891 (HD)

TU VES: 521 (SD) - 520 (HD) - 112 (HD)

ZAPPING: 101 (HD)

LAS ALINEACIONES Y SUPLENTES

CÓMO LLEGAN