En Chile, ¿a qué hora es y qué canal transmite Real Betis vs. Celta de Vigo?

Manuel Pellegrini buscará mantener su racha ante los de Eduardo Coudet, en duelo válido por la jornada 19. Bravo se pierde el cruce, por lesión.

Duelo de aspirantes en el Benito Villamarín. Este miércoles, el Real , dirigido por Manuel Pellegrini, recibe al de Vigo en duelo válido por la jornada 19 de LaLiga.

El equipo del Ingeniero llega a esta cita en la décima posición de la tabla, con 23 puntos, y, por ende, en la mitad de la competición. En ese sentido, buscarán repetir lo conseguido ante el (0-2) en el objetivo de ganar terreno para meterse en la lucha por los puestos europeos. Mientras que la escuadra que comanda Eduardo Coudet, eliminado de la , llega a esta cita con el fin de dejar atrás las tres derrotas consecutivas que acumulan tras caer ante , Ibiza y .

Cabe destacar que ambos equipos se han enfrentado, en Primera División, un total de 29 ocasiones en la casa del conjunto de Heliópolis, con seis victorias para los Celestes y seis empates. De hecho, la última vez que el forastero festejó en el reducto de los verdiblancos fue en la temporada 2013/14 (1-2). Para este cruce, el DT chileno no contará con Claudio Bravo, debido a que sufrió una lesión muscular en el entrenamiento.

"Por supuesto no era algo que esperábamos. Tener a Claudio un tiempo fuera y a Dani operado de la rodilla... Tenemos a Joel, a Carlos Marín y Dani Rebollo. Vamos a analizarlo (firmar un refuerzo)", comentó Pellegrini en rueda de prensa. "No es fácil conseguir un portero a estas alturas del campeonato, le tenemos confianza a Dani Rebollo y es un tema que analizaremos aunque ya dije que no creo que haya cambios en el plantel", agregó.

Esta es la cuarta lesión que padece con los verdiblancos, por lo que solo ha podido disputar 10 partidos, nueve en liga y uno en Copa.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Betis - Celta FECHA Miércoles, 20 de enero ESTADIO Benito Villamarín HORARIO 17:00

LO QUE TIENES QUE SABER

El Real Betis solo ha perdido uno de sus últimos 10 enfrentamientos con el Celta de Vigo en (4V 5E) y fue en Balaídos (3-2 en enero de 2018).

El Real Betis ha marcado en cada uno de sus últimos 16 partidos ante el Celta de Vigo en LaLiga (24 goles en total, 1,5 por choque) y, en caso de marcar, logrará su mejor racha anotando frente a un mismo oponente en la máxima categoría (16 también ante el CD ).

El Celta de Vigo ha puntuado en cuatro de sus últimos seis partidos como visitante ante el Real Betis en LaLiga (1V 3E 2D), tras haber perdido en cinco de sus seis anteriores (1V).

El Real Betis no ha perdido en sus últimos tres partidos como local en LaLiga (1V 2E), marcando justo un gol en cada uno de ellos, su mejor racha en casa en la competición con Manuel Pellegrini como entrenador.

El Celta de Vigo ha perdido sus dos últimos partidos en LaLiga, quedándose sin marcar en los dos, tras haber ganado cinco de sus seis anteriores (1E), marcando un total de 14 goles (2,3 por encuentro).

En la última jornada ante el Huesca en El Alcoraz (0-2), el Real Betis marcó dos goles de cabeza, uno más que los logrados en sus 17 encuentros de LaLiga de esta temporada (uno).

El Celta de Vigo solo ha ganado uno de los últimos 19 partidos que ha disputado sin Iago Aspas en LaLiga (4E 14D) y fue en Balaídos (1-0 vs en febrero de 2019).

Sergio Canales ha disputado 300 partidos en LaLiga (36 goles), 80 de ellos con el Real Betis (17). El cántabro ha logrado más goles con el conjunto bético (17) que con cualquier otro de sus equipos en la máxima categoría.

Nolito ha marcado tres goles en sus cinco partidos con el Celta de Vigo frente al Real Betis en LaLiga, incluido un gol de falta directa en su último enfrentamiento en un empate 1-1 en Balaídos.

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini no ha perdido ninguno de sus últimos cuatro partidos ante el Celta de Vigo en LaLiga (2V 2E), tras haber caído en sus dos primeros duelos ante el cuadro celeste en la competición.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

El partido entre los dirigidos por Manuel Pellegrini y Eduardo Coudet será transmitido por la señal de ESPN 3 en los diferentes cableoperadores del país. Para computadores, tablets, smart TVs, iOS y Android, estará disponible la plataforma online de ESPN, Play en PCs y MAC y App en smartphones para todos los clientes de las diferentes empresas que ofrecen el servicio de tv cable.

¿Dónde sintonizar ESPN 3?

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

