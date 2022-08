En Chile, ¿a qué hora es y qué canal transmite Flamengo - Corinthians, por la revancha de la Copa Libertadores?

El Mengão se cita con el Timão en el Maracaná por un cupo a las semifinales del torneo continental. La ida se selló 2-0 a favor del Rubro-Negro.

Flamengo se cita con Corinthians en el mítico Maracaná, en duelo correspondiente a la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En la ida, el equipo que dirige Dorival Júnior pisó fuerte en el Arena de São Paulo al llevarse la victoria por 2-0 gracias a las anotaciones de Giorgian De Arrascaeta y Gabriel Barbosa, en compromiso que marcó el regreso de Arturo Vidal a la competencia después de 15 años. El volante chileno ingresó a los 73' sustituyendo a João Gomes, mientras que Erick Pulgar no fue citado.

Con esta ventaja, el Rubro-Negro buscará asegurar su presencia en las semifinales del torneo continental, instancia en la que se vería las caras con el equipo que resulte vencedor de la llave entre Talleres y Vélez.

Cabe destacar que el Mengão llega confiado por sus últimos resultados puesto que suma 7 partidos sin derrotas, con cinco victorias consecutivas en el Brasileirao, mientras que los de Vítor Pereira vienen de firmar un empate ante el Avaí perdiendo terreno en la lucha por el título al quedar segundos con 39 unidades, seis menos que el líder Palmeiras.

Vale mencionar que el equipo de Río de Janeiro estuvo presente en los cuartos de final de las ediciones de 1991, 1993, 2010, 2019 y 2021 (superó sus últimas 2 instancias y accedió a la final), mientras que el cuadro paulista se situó entre los 8 mejores de 1996 (vs. Gremio), 1999 (vs. Palmeiras), 2000 (vs. Atlético Mineiro) y 2012 (vs. Vasco da Gama).

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Flamengo - Corinthians FECHA Martes, 9 de agosto ESTADIO Maracaná HORARIO 20:30

CÓMO LLEGAN

CÓMO VERLO POR TV Y ONLINE