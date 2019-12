En Bolivia deciden jugar la penúltima fecha en Navidad

El Comité Técnico de la FBF decidió jugar los siete partidos de la fecha 25 del torneo boliviano el 25 de diciembre, en plena Navidad.

La Comisión Técnica de la División Profesional del Fútbol Boliviano y de la Federación Boliviana de Fútbol determinó que los siete partidos programados de la fecha 25 del torneo Clausura se jueguen en el mismo horario el día de Navidad.

Como pocas veces pasó, los dirigentes del fútbol bolivianos decidieron que el torneo Clausura continúe en fecha de Navidad, sin importar que esto pueda afectar a los clubes que oficien como locales ya que puede existir una baja recaudación.

El horario elegido es el de las 16.00 en el que los siete compromisos se disputarán de forma simultánea ya que mañana puede proclamarse al nuevo campeón del torneo boliviano.

VIGÉSIMA QUINTA FECHA

Miércoles 25 de diciembre de 2019

Montero: Guabirá vs. O. Petrolero 16:00

Santa Cruz: Royal Pari vs. Wilstermann 16:00

Santa Cruz: Sport Boys vs. Bolívar 16:00

Potosí: Nacional Potosí vs. Real Potosí 16:00

La Paz: The Strongest vs. Always Ready 16:00

Cochabamba: Aurora vs. Destroyers 16:00

Oruro: San José vs. Blooming 16:00