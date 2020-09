En Boca, ¿por qué pueden jugar los jugadores positivos por coronavirus?

A pesar de que el protocolo de CONMEBOL exige testeos negativos para todos los jugadores, el Xeneize logró que los habiliten porque "no contagian".

El brote de coronavirus que afectó al menos a 18 futbolistas de Boca complicó los planes de Miguel Ángel Russo de cara a la reanudación de la , especialmente porque al menos nueve de los habituales titulares del Xeneize resultaron positivos. Sin embargo, el DT se ahorrará todos los problemas ya que el Ministerio de Salud de avaló el pedido formal que realizaron los dirigentes del club de la Ribera ante CONMEBOL para que los jugadores contagiados puedan participar del partido frente a Libertad.

Si bien el protocolo sanitario elaborado por la Confederación Sudamericana establece explícitamente la obligatoriedad de contar con un hisopado negativo para poder participar de un encuentro del certamen continental, desde Boca argumentan que, al haberse infectado hace más de 14 días, los futbolistas están de alta según la reglamentación argentina y ya no tienen la capacidad de contagiar a otras personas. Por esta razón, desde los organismos de salud guaraníes se apoyaron en los protocolos internacionales para habilitar el ingreso de aquellos que hayan cumplido el aislamiento y lleven más de 72 horas sin síntomas.

"Los que dieron positivo mientras estén sin síntomas y hayan superado los 14 días pueden ingresar al país sin problema. Ahora, si alguien viene con síntomas, de los que vienen con los test negativo, no podrá jugar, no podrá entrar al país inclusive", avisó el doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud, en declaraciones al sitio Doble Amarilla.

Esto no cayó nada bien en el Gumarelo, por lo que su presidente, Rubén Di Tore, se quejó advirtiendo que "no puede ser que los paraguayos deban respetar las normas del Ministerio y venga un extranjero a hacer otra cosa. Hay paraguayos que no pueden abrir su negocio, pero viene un argentino y puede jugar un partido. Estamos todos locos. No sé por qué debemos ser tan permisivos”, para agregar que "hay que aplicar el reglamento de la CONMEBOL y listo. El que da positivo al test no puede jugar".

De esta manera, Boca tendrá a prácticamente todo su plantel a disposición, luego de la tormenta desatada con el masivo contagio en la burbuja de Ezeiza.