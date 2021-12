Carlos Ibáñez es, según un ex trabajador de la empresa I3Ventures, el ideólogo de la estrategia para atacar en las redes sociales a los miembros del entorno críticos con Josep Maria Bartomeu y la junta directiva que presidió el Barcelona desde 2015 hasta octubre de 2020. Ibáñez es el propietario del conglomerado Nicestream, en el que están vinculadas varias de las empresas contratadas por el club azulgrana para controlar su reputación digital. Entre ellas, I3Ventures, una compañía con sede en Barcelona desde la que se gestionaban varios perfiles en las redes sociales.

Así lo explicó V.V., un ex empleado de la empresa, ante la jueza Alejandra Gil, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Según pudo saber Goal de fuentes jurídicas, a preguntas de magistrada y de las partes, el ex trabajador dejó claro que la orden de creación y alimentación de perfiles en Twitter, Facebook e Instagram fue del mismo Carlos Ibáñez, quién confeccionó un mapa de cuentas que se debían crear. “Se tenían que contrarrestar las opiniones negativas del club con estos perfiles. Se debía generar una corriente comunicativa en la red con dos premisas: atacar a los que eran críticos con la junta y enaltecer la imagen de Bartomeu y de su junta”, comentan dichas fuentes.

Este era el encargo inicial de Ibáñez. Según contó V.V., los empleados leían y escuchaban las noticias que salían sobre Bartomeu y la junta azulgrana y debían contrarrestarlas desde esos perfiles. La instrucción era neutralizar las opiniones, algunas incluso en tono de humor. También reconoció la creación de los perfiles específicos sobre el empresario Jaume Roures (@Jaumedeterror y @jaumedeterror2), persona que según la defensa era uno de los actores que atacaban al Barcelona y a su presidente. El mismo empleado admitió haber creado la segunda cuenta por orden de Ibáñez, tras la suspensión de la primera por parte de Twitter.

El ex trabajador comentó que la intervención en redes era el único trabajo del Proyecto BARÇA que se hacía desde I3Ventures aunque, a preguntas de la defensa de Carlos Ibáñez, negó conocer la existencia de más proyectos para el club en las distintas empresas del conglomerado. Según la defensa, el trabajo en redes significaba únicamente un 5% del total del encargo. De hecho, V.V. explicó que el trabajo para la plataforma Societat Civil Catalana en contra del independentismo era exactamente el mismo -la creación y alimentación de perfiles-, aunque en un volumen inferior al del Barcelona.

Tras las declaraciones de esta semana, habrá que esperar hasta el día 20 de diciembre para que la jueza Alejandra Gil escuche a los próximos testigos, entre los que están varios ex ejecutivos del Barcelona y otro ex trabajador de I3Ventures. Todo ello, en el marco de la causa del ‘Barçagate’, en la que el expresidente Bartomeu es investigado por administración desleal y corrupción entre particulares junto a su mano derecha, Jaume Masferrer; el ex CEO del club, Òscar Grau; el ex jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez Ponti; y el mismo Carlos Ibáñez.