Emotivo homenaje de la afición del Cardiff City a Emiliano Sala

Emotivo y bonito gesto del Cardiff City este sábado en el partido de Premier ante el Bournemouth que se ha convertido en un homenaje a la memoria de Emiliano Sala, quien viajaba en una avioneta que desapareció de los radares el pasado 22 de enero cuando cruzaba el Canal de la Mancha desde Nantes a la ciudad galesa.

