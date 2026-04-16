Emmanuel Emegha, decisivo en la remontada histórica del RC Strasbourg

Rayo Vallecano, Crystal Palace, RC Strasbourg y Shakhtar Donetsk avanzaron a semifinales de la Conference League. El Strasbourg remontó, mientras que Vallecano y Palace evitaron la remontada.

AEK Atenas - Rayo Vallecano 3-1

El AEK, obligado a remontar un 0-3, se adelantó con gol de Zini a los 13 minutos y amplió la ventaja con penalti de Razvan Marin a los 33.

En la segunda parte, Zini cabeceó al segundo palo y igualó la eliminatoria 3-3. Pero tres minutos después Isi Palazón marcó el 3-1, devolviendo la ventaja global al Rayo.

Fiorentina 2-1 Crystal Palace

La Fiorentina, que había perdido 3-0 en Inglaterra, encajó el 0-1 a los 15 minutos y vio esfumarse sus opciones. Albert Gudmundsson igualó de penalti justo antes del descanso.

En la segunda parte, Cher Ndour disparó desde 25 metros y recortó distancias, pero la Fiorentina no pudo completar la remontada y el Crystal Palace avanzó.

RC Estrasburgo - FSV Mainz 05 4-0

El RC Estrasburgo, que había perdido 2-0 en Alemania, se mostró muy distinto en casa. Sebastian Nanasi abrió el marcador en la primera parte tras un centro: 1-0. Poco después, Abdoul Ouattara cabeceó el 2-0 desde la derecha.

Emmanuel Emegha falló un penalti que podría haber sido el 3-0, pero cinco minutos después Julio Enciso marcó desde cerca. Luego, Emegha acertó y sentenció el 4-0.