Emery, muy duro contra Ozil: “El vestuario no quería que fuera el capitán”

El exentrenador del Arsenal criticó también “la actitud y el compromiso” del alemán.

El tiempo, a veces, ayuda a procesar ciertas emociones para que salgan a la luz. Y Unai Emery, quien dejó hace casi seis meses el Arsenal, decidió lanzar unos dardos contra Mesut Ozil, una de las figuras del conjunto inglés. “El vestuario no quería que fuera el capitán”, aseguró el entrenador en Daily Mail.

El español criticó “el compromiso y la actitud” del futbolista alemán. “Hice todo lo posible para ayudar a Ozil. A lo largo de mi carrera, los jugadores talentosos han sido mis favoritos y han jugado lo mejor posible conmigo. Siempre fui positivo con él en términos de querer que se involucrara, pero la actitud que adoptó y los niveles de compromiso no fueron suficientes”, explicó el DT.

El artículo sigue a continuación

Y continuó así su relato: “Uno de los capitanes podría haber sido Ozil, pero el vestuario no quería que fuera el capitán. Su nivel de compromiso no era el de alguien que merecía ser el capitán. Y eso no fue lo que decidí, eso fue lo que decidieron los jugadores”.

Emery, para reforzar su opinión, eligió contar un ejemplo que sucedió luego de perder la final de la Europa League ante el Chelsea: “Regresamos a Londres a las ocho de la mañana y me fui a casa, dormí tres horas y luego volví a Colney. Tuve reuniones con todos los jugadores. Charlas individuales de media hora con cada uno. Sólo que Ozil no quiso venir. No sé por qué no vino. Y eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de compromiso. Cuando el compromiso es del 100%, todos vienen”.