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Elversberg vs. SC Freiburg: hora del partido

Bundesliga - Jornada 10 21 nov 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

El SV Elversberg recibe al SC Freiburg en el Ursapharm-Arena para disputar un duelo de la Bundesliga. Para el equipo de la región de Brisgovia, es una buena oportunidad de afianzar el tercer puesto de la clasificación.

Elversberg ocupa actualmente la séptima posición y lucha por acercarse a la mitad superior de la tabla. El equipo de Vincent Wagner ha cosechado resultados irregulares últimamente y necesita puntos con urgencia.

Freiburg llega en un gran momento. El equipo de Julian Schuster ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos un triunfo por 2-0 en casa ante Union Berlin y una victoria por 1-0 a domicilio frente al Trabzonspor en la Conference League.

El equipo de la región de Brisgovia compite esta temporada en tres torneos: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Conference League. La carga de partidos es alta, pero su estado de forma es bueno.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo por TV y streaming.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con Elversberg y SC Freiburg?

Elversberg llega a este encuentro con un balance dispar en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias y tres derrotas. En el más reciente, cayó por 1-2 ante el Borussia Dortmund. Entre los resultados positivos figura un triunfo por 4-1 frente al Mainz 05, mientras que la derrota por 0-4 ante el RB Leipzig y la eliminación copera por 0-2 frente al Darmstadt dejaron al descubierto sus debilidades. En ese periodo, Elversberg marcó once goles y encajó diez.

Freiburg se muestra mucho más sólido: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Tras el 2-0 contra Union Berlin y el triunfo a domicilio frente al Trabzonspor, el ambiente es bueno. Su única derrota fue un 1-3 ante el Bayern de Múnich. Freiburg marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Elversberg vs. SC Freiburg: alineaciones

Elversberg vs. SC Freiburg: estado de forma

Elversberg vs. SC Freiburg: balance de enfrentamientos directos

Elversberg vs. SC Freiburg: las clasificaciones