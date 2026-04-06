Elgyn Hato no puede contener las lágrimas tras la falta que le costó al Ajax la final de la Future Cup

El Ajax Sub-17 ha quedado eliminado de la Future Cup. El equipo de Stan Bijl cayó por 1-2 ante el Real Madrid Sub-17 en la semifinal del torneo.

Tras superar la fase de grupos del minitorneo el Domingo de Resurrección, las cosas se torcieron el lunes por la tarde en De Toekomst. Los de Ámsterdam se vieron pronto con desventaja tras un penalti algo fácil de conceder.





En la segunda parte, el Ajax se metió de nuevo en el partido. Luca de Baat disparó desde muy lejos contra la espalda de Denzel Darko y vio cómo el balón se colaba en la portería: 1-1.

Poco después del empate, el Ajax volvió a recibir un duro golpe. Gerain van Loon realizó una dura entrada en el centro del campo y el árbitro le expulsó inmediatamente.

Con diez contra once, el Real Madrid tomó la iniciativa. Los españoles tuvieron algunas ocasiones claras, pero al final volvieron a necesitar un penalti para marcar.

Elgyn Hato, de solo quince años, que hasta entonces había disputado un torneo muy sólido, derribó desafortunadamente a su rival justo antes del pitido final. El penalti no se falló, por lo que el Ajax no logró revalidar el título del año pasado.

En la final, el Real Madrid se enfrentará esta tarde al Future United o al RSC Anderlecht.