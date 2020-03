El zasca de Klopp a un periodista a raíz del coronavirus: "¿Eres de Madrid?

El técnico red mantuvo un diálogo intenso con un periodista sobre el coronavirus en una respuesta que acabó con "espero que hagas mejor las preguntas"

Jurgen Klopp atendió a los medios en la previa del partido de vuelta de octavos de final de la frente al . El técnico alemán respondió a todas las preguntas, más sobre el coronavirus que sobre lo puramente futbolístico.

En una de esas preguntas tuvo un rifirrafe con un periodista en un diálogo algo tenso.

“¿Eres de Madrid?” preguntó el técnico red.

“Soy de , pero vivo en Madrid” contestó el periodista.

“¿Estás preocupado de que tu ciudad esté cerrada?”

“Yo no juego al fútbol mañana”.

Esto dio paso a una respuesta contundente de Klopp quien levantó el dedo señalando al tiempo que dijo que “el fútbol es un juego y nada más. Formamos parte de la sociedad, pero también nos preocupamos. Y esas son las cosas que no me gustan, que te sientes aquí y hagas esas preguntas. El fútbol está dentro de un problema común, nuestro papel es jugar al fútbol y el tuyo comunicar. Espero que hagas mejor las preguntas y eso es lo que me molesta”.

Esa respuesta llegó en una rueda de prensa donde quiso zanjar el tema diciendo que “en este momento todos los jugadores están en buena salud. 22 jugadores que no dan la mano es una señal para la sociedad" pero preguntándose si “ayuda jugar a puerta cerrada. El problema es que si no estás en el fútbol estás en un bar. Vamos a respetar. Tenemos familia” y dejando claro que “aceptaremos cualquier decisión".

Alisson es baja; elogios para Joao Félix

En lo deportivo confirmó que Alisson no está recuperado, no así Henderson del que Klopp afirmó que está bien.

En cuanto al Atlético elogió a Joao Félix diciendo que “atancando es increíble” y señalando que “es muy inteligente. Estaremos preparados, pero no significa que no vaya a tener una oportunidad para ganar”.