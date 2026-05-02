El West Ham United y Summerville sufren un duro revés en la lucha por evitar el descenso

El West Ham United, 17.º, perdió 3-0 ante el Brentford y complicó su permanencia en la Premier. Si el domingo el Tottenham, 18.º a dos puntos, vence al Aston Villa, saldrá del descenso.

En la primera parte, el West Ham golpeó dos veces el poste por medio de Taty Castellanos, mientras que Damsgaard y van den Berg dispararon ligeramente desviado para el Brentford. A los 15 minutos, el local abrió el marcador cuando el defensa del West Ham, Konstantinos Mavropanos, marcó en propia puerta.

Mavropanos lo igualó de cabeza, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego. Poco después del descanso, El Hadji Malick Diouf hizo falta en el área y Igor Thiago marcó el penalti.

El reloj avanzaba y el West Ham no mostró reacción, mientras el Brentford, seguro, buscaba el tercero al contraataque.

El West Ham insistió y sufrió cuando Summerville golpeó el larguero tras una gran jugada. La sentencia llegó con el tanto de Damsgaard desde dentro del área. Tres puntos valiosos para el Brentford en su lucha por Europa.

A West Ham le quedan tres partidos: Arsenal (casa), Newcastle United (fuera) y Leeds United (casa). Ahora solo resta ver qué hace el domingo el Tottenham ante el Aston Villa.