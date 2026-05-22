El Vitesse logra un gran avance en la salvación del club

El Vitesse avanza hacia la estabilidad financiera y administrativa. Tras meses de evaluación, la comisión de licencias de la KNVB aprobó el cambio de control en el club de Arnhem, lo que permite la compra oficial por parte de Sterkhouders B.V.

Gracias a ello, Sterkhouders B.V. puede comprar el 75,1 % de las acciones del club. Esta sociedad agrupa a cinco empresarios locales: Robert Kramer, Nathan Wolf, Arthur Leenders, André van Ginkel y Ronald Ruijtenberg.

La transferencia debe completarse antes del 15 de junio de 2026, mismo plazo que los clubes profesionales tienen para presentar su presupuesto para la temporada 2026/27.

Sterkhouders ya poseía el 24,9 % y el año pasado acordó con los cuatro accionistas extranjeros —Timo Braasch, Leon Müller, Bryan Mornaghi y Flint Reilly— la compra del resto por 2,6 millones de euros.

En un comunicado, el club celebra este “importante reconocimiento” y recuerda que el proceso comenzó en diciembre de 2025 con la solicitud de cambio de control. La decisión confirma la confianza en el compromiso de Sterkhouders con un futuro arraigado en la localidad.

Con esta estructura accionarial, el club seguirá su plan actual y agradece la confianza de la Comisión de Licencias.

El siguiente paso es formalizar la transacción ante notario. El importe ya está ingresado en la cuenta de garantía bloqueada del notario. Una vez firmados los documentos, las acciones pasarán definitivamente a Sterkhouders B.V.

El alcalde Ahmed Marcouch celebra la noticia: «Por fin, el Vitesse vuelve a donde pertenece: a nuestra ciudad y región, a manos de auténticos vitessianos», escribe, agradeciendo a los Sterkhouders y a la afición su esfuerzo. «Quien persevera, gana. Hacia un futuro amarillo y negro».