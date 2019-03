El Villamarín sí, el Bernabéu no: por qué los aficionados del Real Madrid nunca aplaudirían a Messi

Por envidia, al crack del Barcelona no se le reconocerá jamás en el templo blanco como este domingo lo hicieron los hinchas del Betis.

Este domingo, la afición del Betis le dedicó una ovación a Leo Messi tras el tercer gol del argentino en el triunfo 1-4 del . Algo similar a lo que le había ocurrido la temporada pasada en el propio Benito Villamarín. Un hecho extraordinario que, sin embargo, a Messi nunca le ocurriá en el Santiago Bernabéu, el estadio del rival número uno de los azulgrana.

Sí, lo logró Ronaldinho hace casi 15 años, cuando un doblete suyo fulminó al en el inolvidable 0-3 de noviembre de 2005. Pero el fútbol venía de vivir un lustro más blanco que la nieve, a exepción de la Liga 2004/05 con la que el Barcelona de Frank Rijkaard puso fin a una sequía de cinco años sin títulos. Así, el público del Real Madrid, empachado de -venía de ganar tres en siete años- y galas varias, se permitió esta concesión ante el mago de Porto Alegre, al que dirigió un resignado aplauso como el que da limosna en la salida del supermercado, donut de chocolate en mano. Sucede que el público del Bernabéu no sabía la que les venía encima tras Ronaldinho.

Porque quien heredó su 'diez' no fue otro que Messi, quien ya ha pisado hasta en 21 ocasiones el feudo blanco, logrando un balance de 12 victorias, 3 empates y sólo 6 derrotas, un rendimiento impensable para un Barcelona que venía de pasar siete largas temporadas sin oler siquiera la victoria en el Bernabéu antes de la 'dictadura del 10'. Que el brasileño se llevara aquel aplauso en 2005 fue una concesión de quien cree que perder en casa contra el eterno rival es una anécdota. Lo que no sabían es que el rosarino elevaría la anécdota a categoría porque hoy lo normal en el Bernabéu es que gane el Barcelona, por eso allí no aplauden a Messi.