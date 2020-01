El vestuario del Valencia no quiere la venta de Rodrigo Moreno

El delantero vuelve a estar en las quinielas para salir como en cada ventana de mercado pero el vestuario dejó clara su postura.

El futuro de Rodrigo Moreno en el siempre está en el aire cuando se abre una ventana de mercado de fichajes. En 2018 fue el el que sonó con fuerza como destino, en el verano de 2019 llegó a despedirse de sus compañeros para irse al y al final se quedó y en este enero de 2020 lo colocan en la agenda de un necesitado de gol.

Sin embargo, su marcha aún no se ha producido pero sus compañeros han dejado clara su postura. "Como jugador no entendería la venta de Rodrigo. No tendrá ninguno mejor que él", aseguró uno de los capitanes del conjunto che como es José Luis Gayá.

En este sentido, Celades no se ha mojado como sí hizo Marcelino, que se opuso frontalmente a su salida y acabó siendo despedido porque sus declaraciones no sentaron muy bien a los dueños del club. El actual técnico muestra un perfil bajo, consciente de que el futuro de Rodrigo se decidirá más por aspectos económicos que deportivos. "¿Rodrigo? cualquier opinión mía puede cambiar la situación y yo no estoy por la labor", aseguró.

Mientras tanto, el club en la figura de su portavoz, Roman Bellver, deja abierta la puerta de salida: “Al Valencia llegan muchas ofertas e intereses por muchos jugadores. Sabemos que hay equipos interesados en Rodrigo desde el pasado verano y este invierno también. El Valencia tiene que estar preparado para una posible salida o no de un jugador”.